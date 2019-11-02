الرافدين ينفي عدم توفر السيولة الكافية في فروعه لدفع الرواتب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مصرف الرافدين، ان مجمل ما تم دفعه من مبالغ مالية الى فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو ترليوني دينار بالاضافة الى ما موجود في خزائن فروعه من ارصدة مالية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “هذه المبالغ تم توزيعها كرواتب للموظفين والمتقاعدين وأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة”.

ونفى البيان “الأنباء التي تحدثت عن عدم توفر السيولة الكافية في فروع المصرف” مشيرا الى ان “المصرف مستمر في تغذية فروعه كافة ووفق جداول زمنية معمول بها سابقًا”.