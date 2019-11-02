إلغاء معسكر أربيل.. والوطني يبدأ تجمعه في البصرة

الإعلان عن البيع المباشر لتذاكر مباراتي الأسود امام إيران والبحرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

ألغى مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش، المعسكر المقرر للفريق في مدينة أربيل تحضيرًا لمواجهة المنتخب الإيراني في الرابع عشر من الشهر الجاري في مدينة البصرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال.

وقال مدير الفريق باسل كوركيس إن الجهاز الفني بقيادة كاتانيتش قرر إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقررًا في مدينة أربيل بسبب عدم تفرغ اللاعبين وتواجد 7 منهم فقط، ما دفع المدرب لإلغاء المعسكر لعدم الفائدة الفنية منه بسبب عدم اكتمال الفريق.

وبين أن المنتخب سيتجمع في الثامن من الشهر الجاري في البصرة، على أن يلتحق اللاعبين المحترفين بالتجمع تباعا يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي، تحضيرا لمواجهة المنتخب الإيراني في الرابع عشر من هذا الشهر.

وأشار إلى أن الجميع يعي أهمية المباراة ونقاطها الثلاث التي ستمنح الفريق فرصة الاقتراب من التأهل للجولة النهائية من التصفيات، موضحا أن المباراة ستقام في ملعب جذع النخلة في البصرة ولا يوجد أي مبرر لنقلها لأي مكان آخر.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

إلى ذلك، استقبل الاتحاد العراقي لكرة القدم وفد نظيره الايراني في مدينة كربلاء، تحضيرا لمباراة المنتخبين ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكاس اسيا.. وبحسب المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة، ان «الوفد الايراني كان برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد رضا ساكت بالإضافة الى عدد من المرافقين له، ومانوفي استقبالهم عضو الاتحاد يحي كريم ومدرب منتخب الناشئين والنجم الدولي السابق عماد محمد».

وتأتي هذه الزيارة لتفقد الفنادق الخاصة التي ستكون مقرا للمنتخب الايراني، والاطلاع على ملعب البصرة الدولي وملاعب التدريب، قبل المواجهة المرتقبة في تصفيات كأس العالم يوم ال ١٤ من الشهر الحالي.

يذكر ان المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط من ثلاث مباريات ، متفوقا على البحرين بفارق الاهداف، ويأتي المنتخب الايراني في المركز الثالث برصيد ٦ نقاط منزثلاث مباريات.

ونفى اتحاد كرة القدم ، نقل مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والبحرين في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا الى خارج العراق ، فيما كشف عن مواعيد التحاق اللاعبين المحليين والمغتربين مع كتيبة اسود الرافدين .

وقال مدير الدائرة الاعلامية محمد خلف إن « مباريات المنتخب الوطني لا تزال باقية في مكانها المحدد وستجرى في ملعب البصرة الدولي بحسب اجندة لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي» ، مبينا ان « حتى هذه اللحظة لم يصل اتحاد اللعبة اي اشعار بخصوص نقلها الى مكان اخر «.

واضاف ان « الترتيبات جارية على قدم وساق ما بين الاتحاد والوزارة التي تعهدت باستضافة الحدث وتسير كما هو مخطط لها «، لافتا الى ان « الطواقم المشرفة على المباريات و وفود المنتخبات ستصل محافظة البصرة قبل يومين او ثلاثة من المباراة ، وتم توفير جميع الاحتياجات من استقبال واقامة ومرافقة الوفود«.

وبشأن موعد ومكان تجمع المنتخب الوطني ، كشف خلف عن « تعذر اقامة المعسكر التدريبي بشكله الطبيعي يوم أمس المزمع اقامته في مدينة اربيل ، وسوف يقتصر التجمع على تواجد خمسة الى ستة لاعبين بسبب ارتباط لاعبي القوة الجوية والشرطة بالبطولة العربية «.

واشار الى ان « التجمع سيبدأ يوم الثامن من الشهر الحالي على ان يكون في مدينة البصرة ، وسيلتحق لاعبو الشرطة يوم الـ 7 من هذا الشهر على ان يلتحق لاعبي القوة الجوية يوم التاسع من الشهر ذاته «.

وحيال تواجد المحترفين بين خلف ان « مواعيد التحاقهم ستكون في 9 من هذا الشهر الحالي على يكتمل وصول جميع اللاعبين تباعا «.يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي ايران يوم الـ 14 من الشهر الحالي ملعب البصرة الدولي ، وبعدها يستقبل البحرين على ذات الملعب يم الـ 19 من الشهر ذاته.

من جانبها، أعلنت شركة المنارة للتسويق الرياضي، أماكن البيع المباشر لتذاكر مباراتي العراق امام ايران والبحرين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.. وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من تشرين الثاني لجاري، فيما سيواجه البحرين على ذات الملعب في الـ19 من الشهر ذاته.

ومن المقرر ان تطرح التذاكر للبيع مطلع الأسبوع المقبل، حيث تبلغ سعر التذكرة (5) الاف دينار عراقي فقط.