زيدان يوجه ‏القضاة بالتحقيق في أحداث التظاهرات بعيداً عن أي اعتبارات جانبية

بغداد – الصباح الجديد:

وجه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، اليوم الأحد، القضاة المكلفين بالتحقيق بالتظاهرات بأداء مهامهم بعيداً عن أي اعتبارات جانبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتمع، اليوم، بالقضاة أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق ‏في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد استلام نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا‎.”‎وأضاف البيان، أن “زيدان وجه ‏القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيداً عن أي اعتبارات جانبية وان يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط‎”.وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر أمرا بتاريخ 23/10/2019 بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام‎.‎