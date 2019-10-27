ليتشي يعطل قطار يوفنتوس.. وأتلتيكو مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات

في الدوري الأوروبية لكرة القدم

العواصم ـ وكالات:

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مستضيفه ليتشي، بنتيجة (1-1)، بالمباراة التي جمعتهما مستاء أول أمس السبت، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

افتتح باولو ديبالا أهداف المباراة بالدقيقة 50 ليوفنتوس من ركلة جزاء، فيما عادل ماركو مانكوسو النتيجة لليتشي بالدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضًا.وبتعادل الفريقين، رفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الأول، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان (21 نقطة) والذي سيواجه بارما في وقت لاحق اليوم، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الـ16.

وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، أن ديبالا تمكن من التسجيل في مباراتين متتاليتين ليوفنتوس، بعدما أحرز هدفين في شباك لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، ثم هدف في مواجهة ليتشي بالكالتشيو.وأضافت أن ديبالا سجل بمباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ شهر أذار 2018.

إلى ذلك ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن جونزالو هيجواين خاض مباراته رقم 200 في الدوري الإيطالي، أمام ليتشي.وارتدى جونزالو قمصان أندية نابولي وميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.وأضافت أن هيجواين خاض أيضًا مباراته رقم 100 بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات.

إلى ذلك، استعاد أتلتيكو مدريد، ذاكرة الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد فوزه بهدفين من دون رد، على ضيفه أتلتيك بيلباو، مساء أول أمس، في إطار الجولة العاشرة من عمر الليجا.

وعلى ملعبه واندا ميتروبوليتانو، سجل الأتلتي هدفا في كل شوط، وكان آنخيل كوريا قاسما مشتركا فيهما.وفي الدقيقة 28، افتتح ساؤول نيجويز باب التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة من داخل المنطقة فشل الحارس الشاب أوناي سيمون في التعامل معها، إثر تمريرة من آنخيل كوريا.

وفي الشوط الثاني، واصل كوريا هداياه ليمنح الهدف الثاني للمهاجم الدولي ألفارو موراتا في الدقيقة 64، بتمريرة أرضية من اليمين داخل المنطقة حولها موراتا بسهولة داخل الشباك.واستعاد الفريق المدريدي بهذه النتيجة نغمة الفوز في الليجا، بعد 3 تعادلات متتالية.

وساهم الفوز في ارتفاع رصيد كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى 19 نقطة، ليجاور برشلونة في صدارة الترتيب مع أفضلية الفريق الكتالوني بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد بيلباو عند 13 نقطة.

كما استعاد بلد الوليد، طعم الانتصارات في الليجا من جديد، بعد أن فاز على ضيفه إيبار (2-0) على ملعب «خوسيه ثوريا».يدين بلد الوليد، بالفضل في هذا الفوز للثنائي سيرجي جوارديولا، والمدافع الغاني محمد ساليسو، اللذين تكفلا بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين (10، 39) على الترتيب.كان بلد الوليد، ابتعد عن الفوز في آخر جولتين بتعادلين متتاليين أمام أتلتيكو مدريد (0-0)، ثم أتلتيك بيلباو (1-1).. ورفع الفوز، رصيد بلد الوليد إلى 14 نقطة يقفز بها إلى المركز الثامن بشكل مؤقت.من جانبه، سقط إيبار في فخ الخسارة الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم، علما بأنه فشل في تحقيق أي فوز للجولة الثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند 9 نقاط في المركز الـ16 مؤقتًا، وأصبح مهددًا بدخول منطقة الخطر التي لا يفصله عنها حاليا سوى فارق الأهداف مؤقتا مع ريال بيتيس، صاحب المركز الـ18، الذي سيحل الأحد ضيفًا على غرناطة.

وحقق فريق ليجانيس أول انتصار له في الدوري الإسباني هذا الموسم بفوزه على ريال مايوركا بهدف نظيف.. ويدين ليجانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن بريثويت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.ورفع ليجانيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين توقف رصيد مايوركا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.