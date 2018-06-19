إجراءات أمنية مشددة على طريق كركوك ـ بغداد تفرضها القوّات الأمنية

عملية عسكرية واسعة للبحث عن المخطوفين ولمنع تكرار هجوم انجانة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر أمني رفيع في ديالى امس الثلاثاء، عن فرض اجراءات امنية مشددة على طريق كركوك- بغداد لمنع تكرار هجوم انجانة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اطلعت ” الصباح الجديد” على مضمونها ان “الاجهزة الامنية اتخذت سلسلة إجراءات مشددة خلال الساعات الـ24 الماضية على طريق كركوك- بغداد تتضمن نشر المزيد من نقاط المرابطة وتعزيزها وتسير دوريات متحركة”.

وأضاف المصدر ان “الإجراءات لن تؤدي إلى عرقلة سير المركبات”، مؤكدا أنها “جاءت لتأمين الطريق ومنع تكرار هجوم انجانة الذي حدث قبل مساء اول امس”.

وكان قائد عمليات ديالى، الفريق الركن مزهر العزاوي، قد اعلن امس ايضا، إنطلاق عملية عسكرية مشتركة وواسعة شمال جلولاء ووصولاً الى حدود اقليم كردستان، لتعقب داعش والبحث عن مختطفي طريق بغداد – كركوك.

وقال العزاوي ان انطلاق العملية يأتي بناءً على ورود معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بإقتياد الإرهابيين للمواطنين اللذين تم إختطافهم على طريق بغداد – كركوك الى مناطق الشيخ بابا والمناطق القريبة منها شمال ناحية جلولاء (شمال شرقي ديالى).

وأضاف أن “العملية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وبغطاء جوي، وأسفرت حتى الآن عن إعتقال مشتبه به يتم التحقيق معه بالوقت الراهن”، مشيراً الى أنه “سيتم الإعلان عن النتائج فور تحقيقها”.

وكان داعش قد قتل أول أمس الأحد، 3 اشخاص وإختطف 8 آخرين بهجوم عبر سيطرة وهمية بين منطقتي نجانة وسرحة (شمالي ديالى )، على طريق بغداد – كركوك .