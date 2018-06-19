  • الثلاثاء , 19 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير الطاقة الإيراني يكذّب خبر مدّ البصرة بالمياه

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
كذّب وزير الطاقة الإيراني اردكانيان، أمس الثلاثاء، خبرا مفاده أن إيران تستعد لمد أنبوب ينقل المياه الى البصرة.
وقال ردكانيان “أعلن رسميا أنه ليس لدينا أيّ برنامج لنقل المياه عبر الحدود”، نافياً أي مشروع لنقل المياه للعراق أو دولة أخرى. في حين أنه لم تنتهِ أزمة نهر الزاب الصغير الذي وضعت إيران السدّ أمام وصول مياهه الى إقليم كردستان.
وكانت قناة بلادي الفضائية قد بثت في تقرير لها، تناقلته وكالات الانباء أنّ إيران تستعد لـ “مدّ انبوب عملاق لنقل المياه من نهر كارون إلى البصرة”، وصيغ التقرير بنحو يوحي بأنّ مدّ الانبوب العملاق بات حقيقة على أرض الواقع.
فيما تعد محافظة خوزستان، المحاذية للبصرة أولى المناطق المتضررة، لأنها هي ذاتها تمر بأزمة مياه تسببت بتوقيف زراعة الرز وموت بساتين النخيل وتصاعد الاملاح في مياه مدينتي عبادان والدورق. وذلك بعد مشاريع السدود ونقل المياه إلى مدن إيرانية أخرى.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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