يوسف الخال يعلق على ثورة لبنان بلغز

الصباح الجديد – وكالات:

منذ بدء التظاهرات الشعبية اللبنانية في شتى المناطق اللبنانية، عبّر العديد من الفنانين عن تضامنهم معهم، ونزل معظمهم لمساندة مطالب المتظاهرين في الدعوة لمحاسبة الفاسدين، ورفض الظلم والفقر الذي فرضته السلطة السياسية الحاكمة.

وخرج الممثل اللبناني يوسف الخال ليدلي بآرائه في هذا الموضوع عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عد في منشور أن “المشكلة مش عهد ولا وعد ولا سعد”، وأضاف: المشكلة بالنظام الطائفي اللي وَصَّل لإفساد النظام المدني أخلاقياً وإجتماعياً وذهنياً. الحل؟ أولاً نأكل، ثانياً نحب الوطن، وثالثاً نصلّي، كل واحد منا في مكانه، في بلد نظامه مدني حضاري يحترم الإنسان كإنسان”.

أما بالنسبة للأحداث فعلق عليها يوسف الخال بطريقة شبهها البعض باللغز اذ قال “١٧ بتقرب تتصير ١٤ و٨ عم تبعد عن ١٤ بالوقت يللي ٨ عم تحمي حكومة ١٤. عم يرجعوا يتفرّقوا شوي شوي تيرجعوا يصيروا ١٨”، في إشارة منه إلى أن الحراك ربما يفقد زخمه، فهل هذا الكلام انتقاد للثورة من قبل يوسف الخال، أم أنه أراد أن يوضح أن الأمور أصبحت ضبابية، وأن الطائفية هي الداء الذي يفرق الناس؟