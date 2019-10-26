كيف تواجه الغضب

الصباح الجديد – وكالات:

وجد علماء النفس عدة طرق تم اختبارها عمليا للتغلب على حالة الغضب التي يمكن ان تؤدي الى نتائج وخيمة لصاحبها من أبرزها:

أشغل نفسك: تطلب الطبيبة كاثرين كويني استاذة الطب السلوكي في جامعة نبرسكا من الأشخاص أن يضعوا مقياسا للغضب من 1 – 10 بحيث يكون رقم 10 دليلا على قمة الغضب، وعندما يكون معدل الغضب من 5-10 تخبر الأشخاص بإلهاء أنفسهم في أي شيء يساعد على قمع المشاعر السلبية كالرسم او ممارسة الألعاب او المشي او الحديث مع شخص آخر.

التنفس: ينصح العديد من خبراء الصحة النفسية بضرورة القيام بممارسة تمارين التنفس المنتظمة عند التعرض لإحدى المواقف المزعجة، والتي تتسبب في الغضب للحماية من تبعات الغضب والتعبير عنه.

وهناك توصية صينية: تفيد بالعثور على مكان مهجور والصراخ التام بكل غضب، ثم يمكنك الذهاب إلى العمل وزيارة أي مكان.

ابتكر: بدلاً من الهياج والصياح في أنحاء المنزل بسبب الخلافات مع شريك حياتك، حاول ابتكار خدعة أخرى لتسيطر على الغضب، يمكنك تدوين مشاعرك، وعند الهدوء فكر وابتكر طرق جديدة تساعد على إعادة المياه الى مجاريها مرة أخرى.

إذا لم يساعد أي شيء على الإطلاق، فستظل الطريقة الأخيرة امامك، وهي الاتصال بأخصائي الأعصاب أو الطبيب النفسي -فربما تكون قد مرضت للتو.