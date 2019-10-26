  • السبت , 26 أكتوبر 2019
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أكبر حمار في العالم يحتفل بميلاده

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الصباح الجديد – وكالات:
احتفل أكبر حمار في العالم، بعيد ميلاده الـ60، وذلك في مدينة واروكشاير البريطانية.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أنثى الحمار “بابلز” ولدت في العام 1959، وبالرغم من كونه عجوزا للغاية، فإن صاحبها أكد أنها ما تزال شابة من الداخل.
تعيش “بابلز” في مزار شهير يدعى “هوتون أدفنتشر وورلد” منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتعد أكبر بـ20 عاما من الحمير الأخرى، والتي نادرا ما نستطيع التعرف إلى سنها.
وخطفت أنثى الحمار اللقب من حمار يدعى “سوزي”، لتصبح الأكبر في العالم حاليا، وكان الحمار “سوزي” قد دخل موسوعة “غينيس”، في العام 2002، بعمر 54 عاما.
وصرح مدير المزار الذي تعيش فيه “بابلز” قائلا: بدأت الشيخوخة تظهر عليها، ولكن قلبها ما يزال شابا، وهي هادئة للغاية وغير عنيدة، مقارنة بالحمير الأخرى، كما تحب اهتمام الزائرين بها عندما تلفت نظرهم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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