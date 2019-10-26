  • السبت , 26 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كيف تواجه الغضب

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الصباح الجديد – وكالات:
وجد علماء النفس عدة طرق تم اختبارها عمليا للتغلب على حالة الغضب التي يمكن ان تؤدي الى نتائج وخيمة لصاحبها من أبرزها:
أشغل نفسك: تطلب الطبيبة كاثرين كويني استاذة الطب السلوكي في جامعة نبرسكا من الأشخاص أن يضعوا مقياسا للغضب من 1 – 10 بحيث يكون رقم 10 دليلا على قمة الغضب، وعندما يكون معدل الغضب من 5-10 تخبر الأشخاص بإلهاء أنفسهم في أي شيء يساعد على قمع المشاعر السلبية كالرسم او ممارسة الألعاب او المشي او الحديث مع شخص آخر.
التنفس: ينصح العديد من خبراء الصحة النفسية بضرورة القيام بممارسة تمارين التنفس المنتظمة عند التعرض لإحدى المواقف المزعجة، والتي تتسبب في الغضب للحماية من تبعات الغضب والتعبير عنه.
وهناك توصية صينية: تفيد بالعثور على مكان مهجور والصراخ التام بكل غضب، ثم يمكنك الذهاب إلى العمل وزيارة أي مكان.
ابتكر: بدلاً من الهياج والصياح في أنحاء المنزل بسبب الخلافات مع شريك حياتك، حاول ابتكار خدعة أخرى لتسيطر على الغضب، يمكنك تدوين مشاعرك، وعند الهدوء فكر وابتكر طرق جديدة تساعد على إعادة المياه الى مجاريها مرة أخرى.
إذا لم يساعد أي شيء على الإطلاق، فستظل الطريقة الأخيرة امامك، وهي الاتصال بأخصائي الأعصاب أو الطبيب النفسي -فربما تكون قد مرضت للتو.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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