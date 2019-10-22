وزارة المالية تعرقل إطلاق الموازنة الاستثمارية للأنبار البالغة 100 مليار دينار

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، وزارة المالية بعرقلة عملية اطلاق الموازنة المالية الاستثمارية للمحافظة.

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي لـه إن “وزارة المالية مازالت تعرقل إطلاق الموازنة المالية الاستثمارية للمحافظة والبالغة أكثر من 100 مليار دينـار من دون معرفـة الاسبـاب”.

وأضاف، أن “العديد من مدن الانبار مازالت تعاني من المشاريع المتوقفة عن العمل لقلة التخصيصات المالية التي تطلقها وزارة المالية”، موضحا أن “المحافظة بحاجة الى العديد من المشاريع الخدمية فضلا عن تأهيل المشاريع المتضررة”.