وفرة المياه تؤمن زراعة الشلب بنسبة 100 % في النجف

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، حصول موافقة وزارة الموارد المائية على السماح للمزارعين بزراعة محصول الرز ( الشلب ) للمحافظة بنسبة ١٠٠٪ للموسم الصيفي لجميع الأراضي الزراعية في النجف لعام ٢٠١٩ لوفرة المياه.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تسلمت “الصباح الجديد” نسخة منه ان الموافقة جاءت “خلال اتصال هاتفي بين الياسري ووزير الموارد من أجل انصاف ومساعدة الفلاحين والمزارعين من أبناء النجف الكرام وتخفيف معاناتهم”.

وأضاف الياسري “كما تم استحصال موافقة وزارة الزراعة على تسويق الحنطة لمزارعي وفلاحي أبناء النجف للموسم الشتوي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ داخل وخارج الخطة في المحافظة”.

ولفت الى، إن «حقوق أبناء المحافظة ومنهم شريحة الفلاحين والمزارعين هي من صميم عملنا وسنتابعها مع الحكومة الإتحادية والوزارات المعنية وعلى أعلى المستويات».

