الفايز: لجنة من المستقلين ستقوم بتسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, السبت, ان تسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ستكون بعيدة تماما عن المحاصصة السياسية وسترشح من قبل لجنة من المستقلين التي اشارت اليها المرجعية الدينية.

وقال الفايز في تصريح لـه , ان “من اهم القرارات والقوانين التي سيتم اقرارها في الفترة الوجيزة التي تقع ضمن الاصلاحات الجديدة تسمية اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي”. واضاف ان “ترشيح اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي ستكون بعيدة عن ترشيحات الاحزاب والكتل السياسية ولن تخضع للمحاصصة السياسية وسترشح من قبل لجنة من المستقلين التي اشارت اليها المرجعية الدينية”.

واوضح الفايز، أن “لجنة المستقلين التي دعت اليها المرجعية الدينية التي تقوم بعدة مهام منها اعادة النظر بقانون الانتخابات سيتم تسميتها من قبل الرئاسات الثلاث والقضاء ومن خارج تدخل الاحزاب والكتل السياسية ”.