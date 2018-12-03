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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخدمات النيابية: الحكومة تتجه صوب رفع السيطرات والحواجز الكونكريتية

شؤون عراقية
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رئيس الوزراء يعتزم فتح طريق المطار بالكامل
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، أن الأيام المقبلة ستشهد رفع الحواجز الكونكريتية والسيطرات الأمنية من عموم مناطق العاصمة بغداد، فيما بينت إن رفع السيطرات سيسهم في فك الاختناق المروري داخل العاصمة.
وقال عضو اللجنة وليد عبد الحسن في تصريح تابعته الصباح الجديد، “هنالك عمل حكومي جاد في فتح جميع الطرق المقطوعة في عموم مناطق العاصمة بغداد بعد إكمال فتح المنطقة الخضراء “، لافتا إلى إن ” السيطرات الأمنية سيتم تقليصها خلال الأيام المقبلة كخطوة أولى لرفعها بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة “.
وأضاف أن ” الحكومة وأمانة بغداد والجهات المعنية تعمل بشكل جاد في رفع الحواجز الكونكريتية المتسببة بضياع معالم العاصمة “، مبينا إن ” رفع الحواجز الكونكريتية ستبعث شعورا لدى المواطنين بان الحكومة جزء من الشعب ومحاولة لنزع الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب “.
وكانت لجنة الخدمات والأعمار النيابية قد أوردت ايضا أن ” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عازم وبقوة على فتح طريق مطار بغداد الدولي بشكل كامل بعد فتح المنطقة الخضراء “، فيما بينت إن “جميع الطرق الإستراتيجية سيتم فتحها أمام حركة المرور خلال الأيام المقبلة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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