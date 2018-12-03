باحث : 14 فقط من كل 100 تلميذ يدخلون الجامعات !

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف الباحث مزهر الساعدي، أرقاماً مفزعة عن رسوب وتسرب طلبة الإبتدائية في العراق.

وقال الباحث الساعدي هناك ما يقرب من 900 ألف طالب راسب في المرحلة الابتدائية، ناهيك عن وجود نحو 132 ألف تلميذ متسرب”، واصفاً هذه الأرقام” بالمخيفة جدا”، مؤكداً” تكرار هذه الارقام سنوياً”.

وأضاف الباحث في تقرير له ان “النظام التربوي له مشكلات تبدأ ولا تنتهي وهي متراكمة بدأت في عام 1980 الى، 2018″، مشيرا الى ان” قانون المحافظات جاء ليزيد الطين بلة، فمجالس المحافظات غير معنية بوجود الملاكات التدريسية والبنية التحتية للمدارس”.

وتابع الساعدي “اما وزارة التربية فرسمت المناهج العامة ولديها فلسفة فيها ولايمكن التكهن بها”، لافتا الى” عدم امكانية مجلس المحافظة ووزارة التربية النهوض بالمشروع التربوي العراقي مالم يتخذ قرار سيادي من مجلس النواب او مجلس الوزراء للنهوض به، والا فالأرقام المخيفة ستزداد يوما بعـد الآخر”.

لافتا الى انه” حسب احصائية رسمية من وزارة التخطيط فانه لو التحق 100 تلميذ بالمدرسة لن يدخل منهم سوى 14 طالباً الكلية”.