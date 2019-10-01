تعاون بين العراق وتونس بمجال تبادل الخبرات الأمنية

بغداد الصباح الجديد :

بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، مع وفد تونسي التعاون بمجال تبادل الخبرات الأمنية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل اليوم، في مكتبه ببغداد المستشار الأول لرئيس الجمهورية التونسية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت، والسفير التونسي لدى بغداد ابراهيم الرزقي”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وأهمية توحيد الجهود الدولية بما يسهم في استقرارها”.

وشدد الفياض على “أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يخص تبادل الخبرات الأمنية”