النزاهة تضبط وكلاء إخراج في منفذ طريبيل يعملون دون تراخيص قانونية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، عن ضبط عدد من المتهمين في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينة عدم امتلاكهم تراخيص قانونية للعمل في المنفذ.

الدائرة، في حديثها عن عملية الضبط التي نفَّذها فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المنفذ الحدودي، أشارت إلى “ضبط خمسة متهمين يمارسون العمل بصفة وكيل إخراج أو مساعد (مخلص) دون حصولهم على تراخيص قانونية للعمل، موضحة أن المتهمين يعملون على إنجاز معاملات تخليص البضائع لقاء مبالغ مالية”.

وأكدت أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.