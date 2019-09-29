انتهاء التقديم على القبول المركزي بالجامعات وجامعة بابل تخصص 4 آلاف مقعد للطلبة

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، استقبالها عشرات الآلاف من استمارات التقديم الالكتروني على القبول المركزي بعد انتهاء مدة التقديم على الكليات والمعاهد. في وقت خصصت فيه جامعة بابل أكثر من 4 آلاف مقعد لقبول الطلبة في المرحلة الأولى.

وقــال مـصـدر مــســؤول بــالــوزارة، إن “الـــــوزارة اسـتـقـبـلـت الاســتــمــارات الإلـكـتـرونـيـة الـخـاصـة بـعـشـرات الآلاف مــــن مـــخـــرجـــات وزارة الــتــربــيــة بمختلف الـتـخـصـصـات، (الـعـلـمـي التطبيقي والاحـيـائـي والادبــي والـفـروع المـهـنـيـة) تمهيدا لـقـبـولـهـم فـي مختلف المـعـاهـد والـكـلـيـات للعام الدراسي 2019 ـ 2020 .

وأضــاف، أن “الــوزارة تعمل على انـصـاف جميع المــتــقــدمــين لاظــهــار الــقــبــول المـــركـــزي بـشـكـل عـادل ليأخذ كـل طالب استحقاقه اسـتـنـادا الى مـعـايـيـر عــدة ابــرزهــا المـعـدل والمـجـمـوع فـي كل جامعة وكلية وقسم”، منبها الـى ان “المـدة القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن القبول المركزي في الدراسات الصباحية ومن ثم تحديد ايام معدودة لتلقي الاعتراض من خلال استمارة الكترونية مـخـصـصـة لــهــذا الــغــرض”.

ولفت إلى، أن “ابــرز المتغيرات التي طرأت على العام الدراسي 2019 – 2020 تمثلت بالعمل بنظام المقررات للمرحلة الاولى المقصود به “نظام الساعات الدراسية”.

وعـلـى صعيد متصل، اكـد رئـيـس جامعة بابل عــادل المــوســوي، أن “جـامـعـة بــابــل أعـــدت خـطـة دراســيــة لـقـبـول أربـعـة آلاف و359 طـالـبـا وطـالـبـة فـي الـدراسـة الصباحية الأولية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020 ضــمــن 20 كـلـيـة عـلـمـيـة وانـسـانـيـة تابعة للجامعة، واسـتـحـداث قسم دراســي هذا الــعــام خــاص بـأمـن المـعـلـومـات تـابـع إلــى كلية تكنولوجيا المعلومات”.

وأوضح رئـيـس الـجـامـعـة، أن “الـجـامـعـة خصصت لــهــذا الــقــســم 50 مــقــعــدا بــهــدف الــعــمــل عـلـى تـخـريـج مـلاكـات مـؤهـلـة لادارة أمــن المـعـلـومـات والبيانات الالكترونية”.

وتابع، أن “الجامعة أكملت اسـتـعـداداتـهـا للعمل بنظام المـقـررات الـدراسـيـة لـلـمـراحـل الـدراسـيـة الأولــى فـي كـلـيـات الجامعة ووضـعـت خطة عمل لـلـمـواد الـدراسـيـة وترميز المستويات والمـواد الخاصة بكليات الجامعة مع جهوزية المتطلبات المادية والبشرية، وتوفير قاعات خـاصـة بتسجيل الطلبة المـشـمـولـين بـالمـقـررات وتحديد المشرفين التربويين عليهم والاستمارات الـخـاصـة بالتسجيل والمـبـاشـرة بـتـوزيـع المــواد بين الأساتذة”.