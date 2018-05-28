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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اعتماد خطة الموارد البشرية في حقول العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
قرر مجلس الوزراء اعتماد خطة الموارد البشرية في حقل العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية.
ونص القرار، بحسب بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت”الصباح الجديد” نسخة منه، على قبول الطلبة من ذوي المعدلات 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية/ الفرع العلمي (تطبيقي، احيائي) والادبي في كليات القانون والتربية الأساسية باختصاصاتها كافة، ضمن خطة الف مقعد على وفق تنوع التعليم.
ويتوزع الالف مقعد على كليات القانون والإدارة والاقتصاد والتربية والتربية أساسية.
ونص القرار على فتح الدراسات العليا في الاختصاصات النادرة مثل (إدارة المستشفيات، إدارة التأمين، الصيرفة الالكترونية)، وتخصيص نسبة من المقاعد في الدراسات العليا لحملة شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الطبية والهندسية للحصول على شهادة الدبلوم العالي المهني.
ويمنح القرار الطلبة المقبولين ضمن البرنامج مكافأة طوال مدة الدراسة لا تقل عن 150 الف دينار شهريا على ان يجري التعاقد معهم على وفق الخطة انفا بعد اعتماد تعهد من قبلهم بهذا الشأن.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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