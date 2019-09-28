الزراعة تدرج 15 مليون دونم ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل 9 منها للحنطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة، أمس السبت، عن إدراج مساحة تزيد على 15 مليون دونم لمختلف المحاصيل ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حميد النايف في بيان صحافي، إن “الوزارة وضمن خطتها للموسم الشتوي المقبل صادقت على تخصيص مساحة من الاراضي تقدر بـ15 مليونا و600 الف دونم لزراعة مختلف المحاصيل النباتية في عموم المحافظات”.

وأضاف النايف، أن “الوزارة بانتظار موافقة وزارة الري على تامين الاطلاقات المائية لري تلك المساحة”، مبينا أن “المساحات التي ستجري زراعتها توزعت بين مختلف المحاصيل، إذ تم تخصيص مساحة تقدر باكثر من تسعة ملايين دونم لزراعة محصول الحنطة الستراتيجي”.