عن الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين في البصرة صدر للكاتب التنويري ياسر جاسم قاسم كتاب” الحتمية التنويرية مدخل التزامن الحضاري” يقع الكتاب في 340 صفحة مقسم الى 11 فصل درس من خلالها ما تعرضت له المجتمعات العربية والاسلامية من قيم التخلف والتراجع نتيجة عدم وجود الانبعاث الحضاري والتاصيل المجتمعي التاريخي والتفاعل الثقافي والحركات النهضوية الاصلاحية واليات تحرير الفكر وتوجيهه نحو التنوير وجعله فكرا تثويريا عوضا من ان يكون تنويريا ، ونتيجة وجود الطغيان السياسي الديني وجذور الاستبداد والاستعباد المسلط على المجتمعات من قبل المؤسسات الدينية او غيرها او علل كامنة دالخل المجتمع لم يتم التخلص منها بقوة ديناميكية حركية ، من هنا جاءت فصول الكتاب لتتحدث عن الحلم الشرقي في تحرير الفكر وقدرته على النجاح والمجتمع ومفهوم الهوية وتاثيرها على مصادرة الافكار والتضييق عليها، وهل بامكان المثقف ان يتبنى التغيير وفق منهجية ما اسماه المؤلف الفكر المرن، وعلاقة الفكر المرن بالفكر الحي والمشروع السياسي والفكري والعلاقة التي من الممكن ان تنشأ بينهما، كذلك تحدث الكتاب عن تحرير الفكر في ظل قتل القديم بحثا ، ومفهوم الشرق/الغرب في المواجهة والتحديات الفكرية ، كما تحدث المؤلف عن الاساس الحضاري في البناء الانساني والقدرة على اختراق التاريخ، والخطاب الديني التقليدي في مرايا النقد المعاصر وقدرة الاديان على اختزال المفهوم المؤسس للانسانية ، وتساءل المؤلف عبر اسئلة كثيرة وتم بحثها ومنها الشعائر الدينية وقدرتها على فرض الادلجة ومفهوم اختراع الاديان والعقل الايماني وارتباطه بمظاهر العنف وغيرها من المفاهيم التي تناولها المؤلف وانهاها باليات المفكر المصلح للنهضة بمجتمعه. يذكر ان الكاتب ياسر جاسم قاسم من مواليد البصرة صدر له حتى الان احد عشر عنوانا في المجالات الفكرية التنويرية.