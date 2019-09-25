الحكيم: العراق منفتح على الجميع ويدير علاقاته الدولية عبر التوازن

خلال استقباله السفير الأميركي في البلاد..

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اهمية انفتاح العراق على الجميع وادارة علاقاته الدولية والاقليمية عبر التوازن وتحقيق اعلى منفعة ومصلحة للعراق .

وقال الحكيم في بيان صحفي امس الاربعاء انه استقبل سفير الولايات المتحدة الاميركية في بغداد ماثيو تولير وبحث ملف العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية في المنطقة ، واكد اهمية انفتاح العراق على الجميع وادارة علاقاته الدولية والاقليمية عبر التوازن وتحقيق اعلى منفعة ومصلحة للعراق ، وناقش معه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن ” .

واضاف الحكيم انه اكد ضرورة التهدئة واخذ المنطقة باتجاه مساحة الهدوء الذي فيه مصلحة الجميع “.

وتابع :” كما جددنا تبيان طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني لانها تهدف الى تصحيح المسار وتشخيص الاخطاء وبالتالي الدفع باتجاه توفير الخدمات والقضاء على الفساد