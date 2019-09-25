  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحكيم: العراق منفتح على الجميع ويدير علاقاته الدولية عبر التوازن

الحكيم: العراق منفتح على الجميع ويدير علاقاته الدولية عبر التوازن

شؤون عراقية
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خلال استقباله السفير الأميركي في البلاد..

بغداد – الصباح الجديد:
اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اهمية انفتاح العراق على الجميع وادارة علاقاته الدولية والاقليمية عبر التوازن وتحقيق اعلى منفعة ومصلحة للعراق .
وقال الحكيم في بيان صحفي امس الاربعاء انه استقبل سفير الولايات المتحدة الاميركية في بغداد ماثيو تولير وبحث ملف العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية في المنطقة ، واكد اهمية انفتاح العراق على الجميع وادارة علاقاته الدولية والاقليمية عبر التوازن وتحقيق اعلى منفعة ومصلحة للعراق ، وناقش معه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن ” .
واضاف الحكيم انه اكد ضرورة التهدئة واخذ المنطقة باتجاه مساحة الهدوء الذي فيه مصلحة الجميع “.
وتابع :” كما جددنا تبيان طبيعة المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني لانها تهدف الى تصحيح المسار وتشخيص الاخطاء وبالتالي الدفع باتجاه توفير الخدمات والقضاء على الفساد

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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