6 مليارات واكثر من 203 مليون دولار إيرادات البلاد من الخام الشهر الماضي

سومو: الهند والصين الاكثر شراء للنفط العراقي في آب

بغداد – الصباح الجديد:

حققت وزارة النفط، إيرادات 6 مليارات وما يزيد على 203 مليون دولار، عن تصدير ما يربو على 107 مليون ونصف المليون برميل خلال شهر آب الماضي، فيما أفادت “سومو” الشركة المعنية بتسويق النفط والتابعة الى الوزارة ان الهند والصين كانتا الأكثر شراء للخام العراقي في الشهر نفسه.

وأوردت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الأربعاء، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن الشركة المذكورة “سومـو”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد في البيان، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (107) مليونا و(520) الف و (44) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(203 ) مليونا و (172) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(253) الف و(665) برميلا ، بايرادات بلغت (178) مليونا و(723) الف و(758) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (928) الف و(947) برميلا ، بايرادات بلغت (30) مليونا و(659) الف و(895) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (3) الف و(479) برميلا بايرادات بلغت (149) الف و(579) دولارا”.

وأوضح جهاد، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (57,407) دولاراً”.

وأشار إلى، أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

وفي السياق، ذكرت شركة تسويق النفط العراقية” سومو” امس الاربعاء أن الشركات النفطية الهندية والصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر اب الماضي.

وقالت “سومو” في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي ، إن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل39 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر اب الماضي”.

وأضافت سومو أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الامريكية وبواقع 4 شركات والكورية الجنوبية 3 شركات”، مبينة أن “البقية توزعت على شركات بريطانية وإيطالية ومصرية وتركية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وماليزية وبرازيلية واردنية “.

واشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا “، موضحة ان “ابرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الايطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الامريكية وشركة كاز بروم الروسية”.

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.