تجاوزت تريليونيّ دينار.. المنتجات النفطية تحقق أعلى نسبة أرباح في ستة أشهر

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، عن تحقيقها أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لكافة مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي، فيما بينت انها حققت أرباحها بلغت اكثر من 2 ترليون دينار.

وقالت الشركة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انها “حققت خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لكافة مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2018، إذ بلغت 530 مليار دينار، نتجت عن مبيعاتها الفعلية للمنتجات النفطية في كافة منافذها التوزيعية المنتشرة في عموم المحافظات”.

وتابعت “وذلك إضافةً الى كميات من الوقود مجهزة الى الشركات الاستثمارية، وكذلك المجهز الى النازحين مجاناً والتي تدفع أقيامها لاحقاً من قبل لجنة الاغاثة، كما تشمل المجهز بالآجل لوزارة الكهرباء، بالإضافة الى مبيعات الكميات المصدرة من النفثا، ووقود الطائرات وبنزين عالي الأوكتين”.

واضافت، ان “أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 2 تريليون و176 مليار دينار، فيما كانت الأرباح خلال النصف الاول من 2018 1 تريليون و648 مليار”، مشيرة الى ان “هذه الزيادة جاءت نتيجة تضافر الجهود المتميزة المبذولة من قبل فروع وهيئات الشركة المنتشرة في جميع المحافظات بإداراتها ومنتسبيها”.

واشار الى انه “كما بلغت كميات المنتجات النفطية بأنواعها والتي حققت مبيعاتها الأرباح المذكورة خلال النصف الاول من 2018 أكثر من 17 مليار و135 مليون لتر، فيما بلغت الكمية لنفس المدة في عام 2019 أكثر من 18 مليار و788 مليون لتر شملت منتجات البنزين، بنزين عالي الاوكتاين، النفط الابيض، زيت الغاز، زيت الوقود، زيت الوقود المحسن، وقود الديزل، وقود الطائرات بنوعيه المدني والعسكري VR . خليط، نفثا وكازولين معامل”.