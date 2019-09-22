تايلور سويفت تلغي حفلها بسبب حقوق الحيوان

الصباح الجديد – وكالات:

ألغت النجمة تايلور سويفت مشاركتها في الحفل الغنائي، الذي كان من المقرر أن يقام في إطار سباق للخيول في أستراليا يوم الخامس تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بعد إحتجاج الجماعات المدافعة عن حقوق الحيوان.

وذكرت شبكة (CNN) الإخبارية الأميركية أن المدافعين عن حقوق الحيوان، ناشدوا سويفت عدم المشاركة في هذا الحفل، نظراً لأن سباقات الخيول التي أقيمت على مدار الأعوام الماضية، شهدت نفوق أعداد كبيرة من الخيول.

من جهته، أصدر نادي فيكتوريا لسباق الخيول في أستراليا، بياناً أعلن فيه أن جدول جولة سويفت الترويجي في آسيا وأستراليا سيطرأ عليه تغيير، من شأنه عدم مشاركتها في الحفل الذي سيقام في ملبورن هذا العام.

وسويفت معروفة بكونها تهتم بالقضايا الإنسانية والبيئية وما يتعلق بحقوق الحيوان والكائنات التي تشاركنا الكوكب، حيث أسهمت في إطلاق حملة لحماية الأطفال من المعتدين على الإنترنت. وتعاونت مع حاكم تينيسي فيل بريديسين لمحاربة جرائم الجنس الإلكترونية.

وفي بداية عام 2008، تبرعت سويفت بشاحنتها الزهرية التي أهدتها إياها شركة إنتاجها، للأطفال. وفي حزيران من العام نفسه تبرعت بكل ما جنته من مبيعات إلى الصليب الأحمر في تينيسي.

كما تبرعت بمئة ألف دولار إلى الصليب الأحمر في سيدار رابيدس، آيوا، لمساعدة ضحايا الفيضان الذي حصل في آيوا سنة 2008.

وأبدت سويفت دعمها لمقاومة حرائق فيكتوريا بغنائها في سيدني مع مجموعة من المغنين، حيث تبرعت سويفت للصليب الأحمر الأسترالي، وبعد الفيضانات التي حصلت في تينيسي عام 2010، تبرعت سويفت بـ 500,000$ لضحايا الحادث.