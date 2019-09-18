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عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بجرائم السرقة والاتجار بالبشر بالعاصمة

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، اعتقال عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن ” القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم بجريمة الاتجار بالبشر في منطقة بغداد الجديدة”.

واضافت، ان “قوة أخرى، تمكنت من اعتقال متهم اخر بجريمة السرقة في مدينة الصدر، في حين تمكنت قوة من القاء القبض على متهم بالتهديد في منطقة الاعظمية”.

واشارت الى، انه “تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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