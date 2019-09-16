رئيس الوزراء يبلغ الكرد رفضه تأييد مرشحهم لمنصب محافظ كركوك

بغداد – الصباح الجديد:

كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ الكرد برفض مرشحهم لمنصب محافظ كركوك، مؤكدا أن عبد المهدي لم يقدم أي تنازل للكرد بخصوص كركوك.

وقال جعفر في تصريحات متلفزة تابعتها الصباح الجديد، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ الكرد رفضه تأييد مرشحهم لمنصب محافظ كركوك لأنه لم يحظ بتأييد باقي مكونات كركوك”، مشيرا إلى أن “رفض الترشيح كان رسالة مهمة”.

وأضاف جعفر، أن “عبد المهدي لم يقدم اي تنازل للكرد بشأن كركوك”، لافتا إلى أن “اعادة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك امر مستبعد”.

وكان الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي قد اعلنا في 11 تموز عن توصلهما الى اتفاق لترشيح “طيب جبار امين” لمنصب محافظ كركوك وتشكيل لجنة للتفاوض مع المكونات الاخرى في المحافظة والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تقاسم وتوزيع المناصب في كركوك.