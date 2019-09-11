عودة 1449 لاجئا عراقيا من تركيا خلال ثلاثة أشهر

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، تسجيل عودة 1449 لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن ” 94 لاجئا عراقيا عادوا اليوم، من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الاسبوعية للعودة الطوعية”.

وأضاف دوسة، أن “مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد”.

وبين، أن “هؤلاء اللاجئين عادوا من محافظات ( انقرة ، جروم ، اسكي شهير ، سامسون ، زونجل داك ، زوكلندا ، كوتاهيا ، جانكري ومحافظة طرابزون )”.

وأشار دوسة، إلى أن “الوزارة سجلت عودة (1449) لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية”، مؤكدا “استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا”.