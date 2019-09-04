الرحلة البحرية الأطول في العالم

الصباح الجديد – وكالات:

أبحرت سفينة Viking Sun، من رصيف غرينتش في لندن، في رحلة تعد الأطول، لتسجل رقما قياسيا في موسوعة “غينيس”.

تشمل الرحلة البحرية التي تمتد على مدار ثمانية أشهر، تنتهي في لندن، عددا من المحطات والتي تشمل محطات في الدول الإسكندنافية، ومنطقة البحر الكاريبي، ووجهات في جميع أنحاء أميركا الجنوبية.

وستمر السفينة خلال فترة إبحارها عابرة ست قارات و51 دولة و111 ميناء، وتحمل 930 مسافرا، وتصل مدة الرحلة إلى 245 يوما.

كما ستمر بطريقها إلى جزر جنوب المحيط الهادئ، ثم أستراليا وآسيا، قبل أن تعود إلى البحر المتوسط وأوروبا. وعلى طول الطريق، سوف يقضي الركاب ليالي في 23 مدينة.

وتصل أسعار الرحلة إلى 92990 دولارا للشخص الواحد، وتشمل التذكرة، السفر على درجة رجال الأعمال والوجبات ورحلة مجانية في كل مرفأ.

وتحتوي السفينة على ناد صحي وحوض سباحة ومكتبات ومسرح، إضافة الى أن السفينة ستكون خالية من الكازينوهات، وتقتصر الرحلة على الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 سنة.