هولندا تبحث دعم العراق في التحالف الدولي ومساعدته في إعادة الإعمار

تهدف الى تفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين الصديقين

متابعة – الصباح الجديد:

بحث وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي سيخيريد كاخ والوفد المرافق لها تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة والعلاقات الثنائية بين البلدين. واشاد الدكتور الجميلي خلال لقائه الوفد التجاري الهولندي بموقف الحكومة الهولندية ودعمها للعراق في التحالف الدولي ومساعدته في عبور الازمة التي يمر بها حاليا والمتمثلة باعادة النازحين الى مناطق سكناهم واعادة اعمار المدن والمناطق والمؤسسات التي خربها تنظيم داعش الارهابي .

واضاف الوزير ان هولندا من خلال وجودها في الاتحاد الاوروبي كانت داعمة جدا للعراق ، مؤكدا ان هنالك العديد من مجالات للتعاون بشكل اوسع مع هولندا ، وكشف في الوقت ذاته ان عددا من الخبراء الهولنديين سيصلون الى بغداد لتقديم خبراتهم في مجال شحة المياه .

واشار الوزير الى ان العراق طلب من الحكومة الهولندية دعمه ومساندته للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ، وان هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد التجاري الهولندي تؤشر بان المجتمع الدولي يقف الى جانب العراق.

واضاف الوزير ان العراق اليوم يعمل على استعادة دوره لكي يكون مركز اهتمام العالم والدول المهمة سواء كانت في اوروبا او في اميركا او في اسيا ، اضافة الى مناقشة تفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين التي وقعت عام 1983 .

وتضمن اللقاء ايضا بحث عدد من الملفات التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية السياسية والتجارية وايضا هنالك ملفات تتعلق بدعم هولندا للعراق من خلال الخبراء وكذلك من خلال خبرتها في معالجة شحة المياه .

من جانبها اشادت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي سيخيريد كاخ بجهود العراق في محاربته داعش ، مبينة ان الحكومة الهولندية قدمت دعمها في هذا الاطار للحكومة العراقية في مجال الدعم الامني .

واوضحت ان هذا الدعم سيتطور في المستقبل الى دعم اقتصادي وتجاري وفي مجالات اخرى وكذلك مساعدة النازحين على العودة الى مناطقهم وايضا في مساعدة الشباب في الحصول على وظائف ، مؤكدة ان حكومتها تتطلع الى الالتزام في هذا الجانب .

من جانب اخر بحثت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة مع رئيس واعضاء مجلس ووجهاء وشيوخ قضاء بلد لتبسيط اجراءاتها لانجاز معاملات المواطنين الخاصة بالبطاقة التموينية وعبر المراكز التموينية في القضاء .

واوضح مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في اثناء زيارتها لفرع تموين بلد لمتابعة عمل الفرع ولعرض المشكلات والمعوقات والصعوبات التي ترافق عملهم لايجاد الحلول وتبسيط الاجراء لانجاز المهام الموكلة اليهم .

وقال البيان ان هاشم اكدت خلال اللقاء حرص الوزارة من خلال دائرتها على التعاون في تقديم افضل الخدمات اضافة الى تسهيل الاجراءات للتخفيف عن معاناة المواطنين اضافة الى دعوة المواطن ليكون الرقيب على عمل واداء الدائرة .

وعلى السياق ذاته ومن مبدأ الشفافية لفت البيان الى قيام دائرة التخطيط بتشكيل لجنة لمقابلة المواطنين للاستماع الى شكواهم والصعوبات التي يلاقونها في اثناء انجاز معاملاتهم في فروع ومراكز التموين وذلك من معاوني مدير عام الدائرة وشعب التموين حيث حدد يوم غد الثلاثاء لتلك المقابلة من كل اسبوع على ان تكون مهمة اللجنة متابعة تبسيط الاجراءات والاسراع بانجازالمعاملات وازالة كل العوائق والتعامل مع انجاز المعاملات بمهنية وشفافية عالية وسريعة .