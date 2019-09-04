النفط: مجمع غاز البصرة الطبيعي سيرفد الطاقة الكهربائية بـ1500 ميغاواط

بغداد – الصباح الجديد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الأربعاء، أن مشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد (1500) ميغاواط.

وقال الغضبان، خلال وضع حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي (Basrah-NGL) في محافظة البصرة، بحسب بيان لوزارته تلقت ” العراق اليوم نسخة منه، إن “الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ خططها الرامية الى الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليص نسبة الحرق والطاقة المهدورة الى الحد الادنى”.

وأضاف، أن “هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار مانسبته (40%) من انتاج الغاز في حقل ارطاوي وصولاً الى رفع معدلات الانتاج للشركة من الغاز المستثمر الى (1.4 ) مليار قدم مكعب قياسي باليوم من جميع الحقول المستثمرة في جولة التراخيص الاولى وهي (الرميلة الشمالية ، الزبير ، غرب القرنة /1)”.

وتابع الغضبان أن “المشروع يعد من المشاريع الواعدة المهمة لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز لرفد الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية وبما يحقق توليد (1500 ) ميغاواط ، إضافة الى زيادة معدلات انتاج الغاز السائل ( LPG ) ، الذي بدوره سيُسهم بتحقيق ايرادات مالية من خلال تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي ، فضلاً عن التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة”.

واشار إلى، أن “المشروع سيدعم المحتوى الوطني الذي نؤكد عليه دائما”، لافتا إلى “زيادة نسبة التعاقدات مع القطاع العام و الخاص كمقاولين رئيسيين ، فضلا عن استخدام الايدي العاملة العراقية”.

بدوره، قال مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبدالغني إن “مشروع هو منشأة جديدة تم تصميمها وفق احدث المواصفات العالمية الحديثة ، تتكون من وحدتين لمعالجة الغاز (الحامضي)”، مشيرا الى ان “هاتين الوحدتين تضيفان 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم (مقمق) لإنتاج شركة غاز البصرة”.

واضاف عبدالغني ان “المشروع يتضمن ايضا تركيب 3 خطوط أنابيب ، ومرافق استخراج (NGL) جديدة ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق القديمة”.

وبين المدير العام، أن “الاثر البيئي الكبير الذي سيؤمنه المشروع في المحافظة حيث ان كميات المُعالجة في المشروع (BNGL ) سوف تمنع دخول كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، وسيساعد هذا المشروع على تجنب إطلاق غازات الاحتباس الحراري ، وذلك من خلال خفض كميات الغاز المحترق”، مشيرا إلى أنه “منذ عام 2013 تمكنت شركة غاز البصرة من منع إنبعاث ما يقرب من 70 مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي”.

من جانبه قال مدير شركة غاز البصرة ( فراتس كلاب ) ان “شركة غاز البصرة بدأت بعمليات تطوير وتحديث للعديد من المرافق في شركة غاز البصرة وفي مجمع الخزن والتصدير في أم قصر كذلك مشروع التبريد للـ LPG ، فضلاً عن اجراء التحسينات المختلفة في خور الزبير ومحطات إضافية لضغط الغاز في المنبع وخطوط الأنابيب. وياتي ذلك ضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لكميات الغاز التي سيضيفها معمل البصرة لتسييل الغاز الذي من المتوقع بدء تشغيل الوحدة الانتاجية الأولى في نهاية عام 2021، وسيتبع ذلك تشغيل الوحدة الثانية في وقت لاحق”.

واضاف مدير غاز البصرة، أن “مجمع البصرة لتسييل الغاز الطبيعي الجديد سيتضمن انشاء 14 محطة كبس ، وأكثر من 150 قطعة من المعدات ، بالإضافة إلى قِطع المعدات المستخدمة لقياس الهواء المضغوط ومعالجة المياه”.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان “هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة وشركة غاز البصرة لاستثمار كميات جديدة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية بطاقة 400 مقمق باليوم تضاف الى الانتاج الوطني”.

وأوضح، أن “الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة لاستثمار الغاز المصاحب والحر في محافظات البصرة وميسان وذي قار والأنبار وديالى ، بالاتفاق مع شركات عالمية رصينة بالتعاون والاسناد من الجهد الوطني المتمثل بشركات الوزارة ، وان العراق يهدف الى تعزيز موقعه كبلد منتج ومصدر للغاز”