العراق يرحب بالتوقيع على الإعلان الدستوري في السودان الصباح الجديد +الصباح الجديد آخر الأخبار سبتمبر 4th, 2019 0 تعليق 0 views العراق والامم المتحدة يتفقان على الاستقرار التنموي في المناطق المحررة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة العراق والامم المتحدة يتفقان على الاستقرار التنموي في المناطق المحررة سبتمبر 4th, 2019 مجلس النواب يتجه لاستضافة وزراء وكتل معينة تمارس “المساومة السياسية” تحت غطاء الاستجواب سبتمبر 3rd, 2019 جهات سياسية تمتلك مصانع خارج البلاد تمنع عودة الحياة الى الصناعات المحلية سبتمبر 3rd, 2019 ريزان الشيخ دلير: حكومة الإقليم ستسلم إيرادات النفط والمنافذ الى بغداد سبتمبر 3rd, 2019 النفط توقع عقداً لتحسين البنزين بمصفاة كركوك بطاقة 12 ألف برميل يومياً سبتمبر 3rd, 2019 التحقيق المركزية تصدق اعترافات متهم ابتز 40 طبيباً بالاحتيال وتهديدهم بالقتل سبتمبر 3rd, 2019 الخارجية: شكوى البلاد في مجلس الامن من الكويت لخلاف حدودي قانوني سبتمبر 3rd, 2019 التجارة ترفع تجهيز المواطنين بالطحين الى 10 وجبات بدلا من 7 والسكر وزيت الطعام وجبتين سبتمبر 3rd, 2019 ايران لن تفاوض الولايات المتحدة واليابان لن تنظم الى تحالف بحري تتبناه الأخيرة في الخليج سبتمبر 3rd, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.