افتتاح ملعب الحبيبية قبل نهاية العام الحالي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد فرحان، اليوم الثلاثاء، ان افتتاح ملعب الحبيبية سيكون قبل نهاية العام الحالي بعد إستكمال جميع المستلزمات المطلوبة، فيما بين ان نسبة الانجاز الفني بلغت 89%.

وقال فرحان: ان «نسبة الانجاز الفني للملعب بلغت 89% ونسبة الانجاز المالي بلغت 84%»، مبينا ان «افتتاح الملعب سيكون قبل نهاية العام الحالي بعج ان يتم إستكمال المستلزمات المطلوبة لجهوزيته».وبين أن «ما يميز ملعب الحبيبية هو كونه اول ملعب في العراق والشرق الاوسط يتم استخدام نظام الطاقة الشمسية فيه، فضلا عن ربط الملعب بالشبكة الوطنية للكهرباء، ومولدات عدد 2 سعة الواحدة 11 KV».

واضاف «تم اضافة نظام VAR الخاص بالتحكيم وهو اول ملعب في العراق سوف تكون فيه هذا التقنية»، مشيراً الى «استخدام واجهات معدنية من مادةCNC على شكل 3D ما يعطي جمالية اضافية للملعب».

ولفت الى أن «استخدام نظام الهايبرد في العشب المستخدم بالملعب، اي العشب الهجين نوع (مكستو) ايطالي المنشأ، الذي يعد من احدث الانظمة المعتمده في زراعة أرضيات الملاعب العالمية»، موضحا انه «تم اكمال التأسيسات الكهربائية في الملعب وربط كافة البروج كترات لانارة الملعب وبعدد 236 نوع Jewis ايطالي المنشأ، وربط الكامرات الداخلية لطوابق الملعب، واكمال ربط منظومة RO واكتمال اعمال المجاري الثقيلة ومياه الامطار بمحيط الملعب وبانتظار ربطها مع الشبكة الخارجية».

وتابع ان «الاعمال مستمرة في في المسقف الحديدي للملعب، والعمل مستمر في تغليف السقوف الثانوية لطوابق VIP وVVIP».