كريستيانو «لاعب العام» في البرتغال

لشبونة ـ وكالات:

توج النجم كريستيانو رونالدو، أول أمس، بجائزة «لاعب العام» في البرتغال، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه كل من الاتحاد البرتغالي، والجمعية الوطنية لمدربي كرة القدم ونقابة اللاعبين المحترفين.. وقال «الدون» أثناء تسلم الجائزة إن عام 2019 «كان صعبا للغاية على المستوى الشخصي».

وأضاف: «العالم يمضي بسرعة كبيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة، الأمر أشبه بغابة»، مشددا في الوقت ذاته على منظمي الحدث «ألا يتأثروا مطلقا بما تقوله الصحافة».

وتفوق نجم يوفنتوس الإيطالي في التصويت على كل من برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وبرونو فرنانديز (سبورتنج لشبونة)، والنجم الواعد جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، وروبين نيفيز (ساوثهامبتون الإنجليزي). في حين حصد بنفيكا جائزة «فريق العام» على صعيد الرجال والسيدات، فيما ذهبت جائزة «مدرب العام» إلى برونو لاج، المدير الفني لبنفيكا.

وظهر الحارس المخضرم السابق لبورتو، الإسباني إيكر كاسياس الذي أعلن اعتزاله منذ أشهر بسبب مشاكل في القلب، ومدافع ريال مدريد الإسباني وبورتو سابقا، ميليتاو، فضلا عن جواو فيليكس، أحد نجوم أتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم الجاري ولاعب بنفيكا سابقا.