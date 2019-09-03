  • الأربعاء , 4 سبتمبر 2019
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  • فوائد كبيرة في شرب الماء من اواني الفخار

فوائد كبيرة في شرب الماء من اواني الفخار

منوعات
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متابعة الصباح الجديد :
على مر العصور كانت الأواني المصنوعة من الفخار والطين تستعمل للكثير من الأغراض مثل تخزين الطعام والماء، وبحسب الخبراء فإن الفخار ينطوي على العديد من الفوائد على الصعيدين الصحي والبيئي.
فيما يلي 4 فوائد للأواني الفخارية، أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

  • الفخار يساعد في تحسين التمثيل الغذائي ويحافظ شرب الماء من وعاء مصنوع من الفخار على مستوى التستوستيرون في الجسم، كما أنه يبقي المياه باردة بشكل طبيعي الأمر الذي يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
  • يساعد على الحصول على ماء بارد طبيعي يحتوي الفخار على ثقوب ومسامات مجهرية تساعد في تبريد الماء بطريقة طبيعية والحفاظ على برودته لفترة أطول.
  • الفخار صديق للبيئة تعد زجاجة الفخار أفضل من الزجاجات البلاستيكية لأنها صديقة للبيئة وخيار أكثر اقتصاداً.
  • يوفر التوازن الهيدروجيني الطين قلوي بطبيعته وعندما يتلامس مع حموضة الماء، فإنه يوفر التوازن الهيدروجيني الذي يساعد في التقليل من الحموضة. كما أنه مليء بالمعادن والطاقة الكهرومغناطيسية التي تساعد على الشفاء من بعض الحالات الصحية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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