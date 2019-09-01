وزير العمل يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية

لتحقيق انعطافة واضحة نحو بناء مؤسساتي رصين

بغداد _ الصباح الجديد :

شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية بوصفه عضواً في المجلس.

وبين الوزير ان الاجتماع تضمَّن مناقشة المهام المنوطة بالمجلس والتي من شأنها إحداث انعطافة ايجابية واضحة نحو البناء المؤسساتي الرصين كونها تهتم بتطوير وتنمية الكفاءات البشرية مع الإحاطة بالنوع والكم لتحقيق الاهداف.

واضاف عبدالزمان ان من اهم المهام الموكلة بالمجلس الوزاري للتنمية هي دراسة مشروعات الهياكل التنظيمية للوزارات والاتفاقيات والقوانين التي تخص التنمية البشرية واقرار الدراسات الخاصة بالنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع فضلا عن متابعة اداء اجهزة الحكومة في تنفيذ السياسة العامة للدولة ودعم الاستقرار الوظيفي واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير الكفاءات البشرية وتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري .

واشار وزير العمل الى ان جميع المهام ستكون محل عناية المجلس لدراستها بشكل مستفيض وتنفيذها على ارض الواقع .