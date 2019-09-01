  • الأحد , 1 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • وزير العمل يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية

وزير العمل يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية

شؤون عراقية
0 تعليق
25 views

لتحقيق انعطافة واضحة نحو بناء مؤسساتي رصين

بغداد _ الصباح الجديد :
شـارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية البشرية بوصفه عضواً في المجلس.
وبين الوزير ان الاجتماع تضمَّن مناقشة المهام المنوطة بالمجلس والتي من شأنها إحداث انعطافة ايجابية واضحة نحو البناء المؤسساتي الرصين كونها تهتم بتطوير وتنمية الكفاءات البشرية مع الإحاطة بالنوع والكم لتحقيق الاهداف.
واضاف عبدالزمان ان من اهم المهام الموكلة بالمجلس الوزاري للتنمية هي دراسة مشروعات الهياكل التنظيمية للوزارات والاتفاقيات والقوانين التي تخص التنمية البشرية واقرار الدراسات الخاصة بالنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع فضلا عن متابعة اداء اجهزة الحكومة في تنفيذ السياسة العامة للدولة ودعم الاستقرار الوظيفي واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير الكفاءات البشرية وتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري .
واشار وزير العمل الى ان جميع المهام ستكون محل عناية المجلس لدراستها بشكل مستفيض وتنفيذها على ارض الواقع .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة