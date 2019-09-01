فريق الصليب الأحمر يطلع على ظروف الاحتجاز بدائرة الاصلاح

العقاري يوجه بحل المعوقات التي تواجه مراجعة المواطنين

بغداد _ الصباح الجديد :

اطلع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ظروف الاحتجاز خلال زيارة أجراها لمدرسة تأهيل الصبيان.

وقالت دائرة إصلاح الإحداث التابعة لوزارة العدل إن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على ظروف الاحتجاز من خلال جولة قامت بها برفقة مدير القسم سلمت خلالها بعض الرسائل إلى الإحداث، من ذويهم كما سلم الإحداث ممن ليس لديهم مواجهة أو تواصل رسائل إلى ذويهم.

وأضافت الدائرة إن اللجنة التقت بالأحداث الأجانب (الأتراك والاذر) المنتهية محكوميتهم بغية اخذ موافقتهم لتسفيرهم إلى بلدانهم بعد التنسيق مع سفاراتهم.

و في ختام الزيارة أبدى الفريق عدداً من الملاحظات وطرحوا بعض الأسئلة حول آلية العمل و البرامج الإصلاحية المقدمة للأحداث مبدين شكرهم وتقديرهم للإدارة والعاملين في الأقسام الإصلاحية لحسن التعاون وتسهيل مهمتهم الإنسانية. من جهة اخرى وجه مدير عام دائرة التسجيل العقاري لؤي فارس بحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه مراجعة المواطنين الى دوائر التسجيل العقاري جاء ذلك خلال لقائه ‏المباشر بالمواطنين في مبنى دائرة التسجيل العقاري العامة .‏ واكد المدير العام ان هذه اللقاء يأتي للاطلاع على سير العمل ‏والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق اهداف الوزارة ‏لتقديم خدمات عدلية تتلاءم مع طموح المواطن والوقوف على ‏اهم احتياجاتهم بما يسهم في تسهيل عمل الدوائر التابعة ‏للوزارة.‏

واضاف المدير العام ان هذا اللقاء يهدف لتبسيط اجراءات ‏المواطنين لانجاز معاملاتهم من خلال اعتماد الاطر ‏القانونية السليمة في انجازها خدمة للصالح العام‎.‎