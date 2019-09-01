مفاجأة ل”أبل” بعد ايام

الصباح الجديد – وكالات:

أرسلت شركة “أبل” الأميركية، دعوات لحضور حدث تقيمه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري داخل مقرها في وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تكشف “أبل” في الحدث النقاب عن الطرازات الجديدة لهاتفها الشهير “آيفون”، بحسب موقع “فيرج” التكنولوجي.

وظلت “أبل” لسنوات تعلن عن هواتفها الجديدة، في فصل الخريف، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق لعطلة عيد الميلاد (الكريسماس).

وترجح الشائعات أن “أبل” ستعلن عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف “آيفون”، التي ستخلف هواتف “آيفون” (إكس إس وإكس إس ماكس وإكس آر).

وتشير التكهنات، إلى أنه من المتوقع أن يجري طرح الهاتف الذي سيخلف هاتف “إكس إس” بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة (أكبر من 5.8 بوصة في الطراز الحالي).

كما ذكرت تقارير أخرى، أن حدث “أبل” في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيشمل توفيراً لهواتف “آيفون” خاصية “الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه)، مما يسمح لها بشحن سماعات “إير بودز” في أثناء استعمالها مع علبة الشحن اللاسلكي الجديدة الخاصة بها.