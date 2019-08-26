محافظ بغداد يبحث مع وزير الداخلية مستجدات الاوضاع الأمنية والخدمية

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري مع وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري مستجدات الأوضاع الامنية والخدمية.

واكد المحافظ خلال اللقاء ان موضوع الخدمات يرتبط ارتباط مباشر بالملف الأمني ، مشيرا الى ان الاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد بفضل جهود ابنائنا في الأجهزة الامنية والحشد الشعبي انعكس ايجابا على تقدم الخدمات وجذب الشركات الاستثمارية .

وأبدى المحافظ إعجابه بالخطوات الواقعية التي يسير عليها سيادته والتي انعكست ايجاباً على مستوى رضى المواطن عن أداء مفاصل الوزارة.

من جانبه رحب الوزير بزيارة المحافظ ، مؤكداً انه لن يدخر جهداً من شأنه النهوض بواقع الدوائر الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية كافة ومحاسبة كل من يخالف القانون .

واكد الياسري أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به العاصمة بغداد عن طريق التعاون البناء ما بين المواطن ورجل الأمن.

كما جرى في أثناء اللقاء التباحث حول مختلف الموضوعات الأمنية والخدمية التي تخص محافظة بغداد ، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير أداء المؤسسات الحكومية بما يتلائم مع راحة واحترام المواطنين.