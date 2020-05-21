توفير أنواع السيارات والمكائن وبيعها نقدا أو بالتقسيط المريح للمواطنين

بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد

البصرة _ سعدي السند :

قال مدير فرع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن بالبصرة سامي صابر العيداني ان شركتنا ومن خلال تواصلها مع خطط الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن / المركز العام في بغداد التي تعدّ من الخطط المهمة التي تواكب الحاجة الماسة للمواطن بتوفير احتياجاته من أنواع السيارات والمكائن وحاجة دوائر مؤسسات الدولة لتوفير احتياجتها … قد توسعت هذه الخطة المركزية كثيرا فاضافة الى توفير ألأنواع المعروفة من سيارات الصالون .. هناك سيارات الدفع الرباعي واستيراد الاليات والمكائن و حتي المولدات الكهربائية … واخيرا بدأت شركتنا ومنذ سنة باستيراد وبيع زيوت المحركات بشتى الانواع ومن مناشيء عالمية وباسعار تنافسية.

توفير السيارات والمولدات الكهربائية من مناشئ عالمية

وأضاف في لقاء خصّ به الصباح الجديد كما هو معروف ان الشركة تعاقدت ومنذ عام ٢٠٠٣ مع عدد من الشركات المجهزة كشركة نبع زمزم وطيب المكان والنويرة والقاصد وسما العنفوان وغيرها الكثير والتي جلبت السيارات الصالون وسيارات الدفع الرباعي وحتى السيارات المصفحة من شتى المناشيء العالمية والباصات وكذلك الاليات كالشفلات والكريدرات واللوريات والحوضيات ( نقل الماء والوقود ) وكذلك السيارات التخصصية مثل الإسعافات وسيارات نقل الاموال وحاليا تقوم شركتنا ببيع شتى انواع السيارات الصغيرة – الصالون وسيارات الدفع الرباعي بالبيع المباشر او بالبيع بالاقساط وبالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد .

حيث يقوم المصرف بالدفع للشركة مبلغ السيارة ويقوم بدوره بتقسيط المبلغ على المواطن وهناك طلب كبير من المواطنين على شراء السيارات الايرانية والصينية بالاقساط لأن أسعارها مناسبة وتباع بالأقساط وهي أقساط مناسبة ومريحة حتى للمواطن البسيط وحاليا يوجد في شركتنا باص ياباني ( هايس ١٥ راكبا ) يباع بالاقساط حيث يقوم المواطن بدفع مقدمة من سعر السيارة اربعة ملايين ويكون القسط الشهري ٤١٨ الف دينار عراقي بكفالة موظف علما ان شركتنا قامت ببيع مئات الآلاف من السيارات ومن شتى المناشيء العالمية للمواطنين ولدوائر الدولة ومنها المشروع الوطني حيث تم تجهيز المواطنين بالسيارات وعلى جميع محافظات القطر بواقع ٦ الاف سيارة في كل محافظة الامر الذي اسهم كثيرا في انعاش الإقتصاد حيث وفر فرص عمل كبيرة للآلاف من المواطنين وكذلك اسهمت شركتنا في تجهيز دوائر الدولة بشتى الآليات كالحوضيات وصهاريج نقل الوقود والشفلات والكريدرات بل وحتى معامل الاسفلت وكانسات الشوارع وكابسات النفايات والمولدات الكهربائية ومن مناشيء عالمية رصينة .

المشروع الوطني

وأشار مدير الفرع الى ان شركتنا قامت ببيع مئات الآلاف من السيارات ومن شتى المناشيء العالمية للمواطنين ولدوائر الدولة ومنها المشروع الوطني حيث تم تجهيز المواطنين بالسيارات وعلى جميع محافظات القطر بواقع ٦ الاف سيارة في كل محافظة الامر الذي اسهم كثيرا في انعاش الإقتصاد ووفر فرص عمل كبيرة للالاف من المواطنين .

مساندة ديوان محافظة البصرة بتوفير شتى الاليات

وبين مدير فرع الشركة ومن الامور التي يحسن الاشارة اليها هي قيام فرعنا في البصرة وبموافقة مدير عام الشركة المهندس باسم نعيم منادي بمبادرة مهمة وهي عرض بيع الاليات التخصصية بالآجل لديوان محافظة البصرة بمجرد انسحاب الشركة الكويتية للتنظيف .

وقد اوضح محافظ البصرة المهندس اسعد عبدالامير العيداني لوسائل الاعلام هذا الاتفاق وفعلا بادرت شركتنا بتوفير اكثر من 30 كابسة نفايات وكانسة شوارع لكن المشروع تلكأ بسبب ظروف المحافظة وظهور جائحة كورونا ونحن على أتم الأستعداد لتفعيل هذا الأمر .

تسهيلا كبيرة

وأوضح مدير فرع الشركة العامة لتجارة السيارات المكائن بالبصرة بالنسبة للمواطن الذي يرغب بالشراء يمكنه الحضور لمقر الشركة في البصرة ونحن بدورنا نزوده بقائمة بانواع السيارات واسعارها ومواصفاتها علما ان السيارات التي تستوردها الشركة من شتى المناشيء معروفة لدى المواطن وهناك تسهيلات مهمة سيجدها المواطن الكريم في كل خدماتنا التي نقدمها له علما بأن الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن / المركز العام تواكب التطورات الكبيرة التي تحدث في الشركات العالمية لصناعة السيارات وتقوم بها بالاشتراك في مجال صناعة السيارات والاليات لتعيد الثقة الى الشركة من خلال التعاون المثمر والبناء مع تلك الشركات الرصينة لصناعة السيارات في العالم . وقد اكد المدير العام في تصريحات صحفية وفي لقاءات عامة على أن أدارة الشركة عازمة على تطوير معاملاتها مع العديد من الشركات العالمية لتعود الشركة الى سابق عهدها كونها من الشركات الرائدة في استيراد وتسويق السيارات والآليات .