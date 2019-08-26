ديوان الرقابة المالية ينجز 1849 تقريرا خلال النصف الاول من عام/2019

تضمنت حسابات ختامية ، نتائج إعمال رقابة وتدقيق ، تقويم أداء

بغداد _ الصباح الجديد :

يؤدي ديوان الرقابة المالية الاتحادي دوره الرقابي من خلال عمله في الرقابة والتدقيق على المال العام ان وجد ووفقا للقوانين والتعليمات والمعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال والخاصة بكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وخاضعة لرقابته ويمارس عمله الرقابي بمهنية وحيادية وبموجب صلاحياته التي اقرها قانونه الخاص المرقم (31) لسنة /2011 ( المعدل ) وبشكل مستمر ومتفاعل مع المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية .

وقد انجز الديوان للمدة من (1/1/2019 ولغاية 30/6/2019) ما مجموعه (1849) تقريرا رقابيا ونشاطا تدقيقيا تضمنت ( حسابات ختامية ، نتائج إعمال رقابة وتدقيق ، تقويم أداء وبرامج وسياسات ، زيارات تفتيشية ، تدقيق عقود ، فضلا عن المهام الخاصة التي يكلف بها ، اذ بلغ عدد التقارير الرقابية المنجزة (80) تقريرا على إعمال الرقابة وتدقيق على نشاط مجلس الوزراء وعدد التقارير المنجزة (88) تقريرا على نشاط مجلس النواب وبلغ (1 73) تقريرا عن نشاط الجهات غير المرتبطة بوزارة و (4) تقارير خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات اما بقية التقارير الرقابية البالغة (1508) عن نشاطات وزارات الدولة الأخرى .

وكان الهدف من هذه التقارير هو دعم عمل تلك التشكيلات والوزارات وتصحيح أدائها لنشاطاتها من خلال الملاحظات والتوصيات التي تسفر عنها التقارير الرقابية وحث الوزارات على الالتزام بالمعايير والمؤشرات المعتمدة الخاصة بها وذلك بمعالجة نقاط الضعف والخلل التي اسفرت عنها التقارير التدقيقية ، محاولة للنهوض بمستوى أداء المؤسسات وحفظا للمال العام . كما شارك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اجتماعات المنظمات الاجهزة العليا للرقابة المالية العربية والاسوية والدولية وعقد اتفاقية التعاون وتفاهم البالغ عددها (14) نشاطا للفترة من 1/1-30/6/2019 والتي تمثلت بـ ( التدقيق التعاوني لمجموعة عمل البيئة ولجنة تنمية القدرات ولجنة المعايير المهنية ولجنة المخطط الاستراتيجي ومجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الاموال وعقد اتفاقيتين تعاونية مع ديوان المحاسبة في المملكة العربية السعودية و دولة قطروعقد ورشة عمل تقويم اداء بالتعاون مع الجانب محكمة التدقيق الهولندية ) .

لقد انشأ ديوان الرقابة المالية الاتحادي مركزا تدريبيا وزاول عمله في شهر نيسان من عام 2018 لتطوير وتدريب الموارد البشرية في ديوان الرقابة المالية والجهات الخاضعة للرقابة وتأهيلها ، من خلال إقامة الدورات والبرامج والورش التدريبية وتقديم كل ماهو أفضل لبناء وتنمية مهارات الموارد البشرية ونشر المعرفة والثقافة المحاسبية والتدقيقية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات في الديوان ومؤسسات الدولة الأخرى . وقد أنجز المركز التدريبي خلال المدة المذكورة أعلاه (34) دورة تدريبية شارك فيها (872) مشاركا في موضوعات شتى ( الرقابة والتدقيق ، القانون ، اللغة الانجليزية ، تكنولوجيا معلومات فضلا عن دورة تدريب مدرب (TOT) شارك فيها 32) موظفا من الديوان كما اعد المركز دليل مدرب ودليل مشارك عدد (2) .