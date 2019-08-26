بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، ضبط سيارتين مخالفة لشروط الاستيراد في جمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان “السلطة الجمركية في مركز جمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط سيارتين مخالفة دون الموديل كونها ممنوعة الاستيراد و تم التلاعب برقم الشاصي الخاص بها” .

واضافت، ان “عملية الضبط جاءت كون السيارات قوة محرك دون الموديل المسموح باستيراده فضلا عن التلاعب برقم الشاصي المثبت على السيارتين مما يعد مخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ “، مبينة انه “تم تنظيم محضر ضبط مع الجهات الساندة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب الضوابط والتعليمات”