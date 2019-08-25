وزارة التخطيط تطلق 438 مليار دينار لاستكمال مشاريع بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، أمس الأحد، عن استحصال موافقة وزارة التخطيط على اطلاق مبلغ 438 مليار دينار لاستكمال خطتها من مشاريع البنى التحتية، كاشفة عن انها تنفذ عددا من المشاريع الخدمية بمناطق اطراف بغداد للنهوض بالواقع الخدمي فيها.

وقال الجزائري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “خطة المحافظة للعام الحالي، تضمنت الكثير من المشاريع الستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي لاسيما في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والإكساء والمدارس، فضلا عن مشروع تطوير مداخل بغداد”.

وأضاف، أن “المحافظة استحصلت موافقة وزارة التخطيط لصرف مبلغ 438 مليار دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري، بواقع 219 مليار دينار لمشاريع البنى التحتية، اضافة الى 133 مليارا و340 مليون دينار لإعادة تأهيل مداخل العاصمة وتحسين الواقع الخدمي وتنفيذ المزيد من مشاريع الماء والمجاري”، مبينا أن “المبلغ المذكور سيخصص منه ايضا 86 مليار دينار لإكساء الطرق في عموم محافظة بغداد”.

ونوه الجزائري بأن “المحافظة باشرت الاجراءات الادارية والفنية من اجل انجاز جميع متطلبات الخطة والادراج للمشاريع ذات الاولوية لديها”، مشيرا إلى أن “من اهم هذه المشاريع، تنفيذ المجاري الستراتيجية الاربعة في النهروان وسبع البور وابو غريب وحي الوحدة، الى جانب اعداد التصاميم القطاعية لحي المنتظر أطراف المعامل لامكانية تنفيذ مشاريع خدمية منها مشروع المجاري المركزي، الى جانب انجاز عدد من مشاريع الطريق”.



وبين محافظ بغداد ان “خطة المحافظة ضمن حملة (خدمة بغداد شرف لنا) لرفع مستوى الاداء بالمناطق النائية والبعيدة، تتضمن اكساء 500 الف متر مربع في منطقة الحسينية، انجز منها حتى الان 100 الف متر من قبل ملاكات دائرة بلدية الزهور”.

الى ذلك افاد الجزائري بأن “المحافظة حققت نسبة انجاز قدرها 38 بالمئة بمشروع مستشفى الفضيلية العام سعة 200 سرير، مؤكدا ان المرحلة الاولى للمشروع ستنجز خلال شهر ايلول المقبل، الى جانب ذلك فان المحافظة حققت نسبة انجاز بلغت 45 بالمئة من مشروع توسعة مستشفى النعمان العام في الاعظمية المؤلف من تسعة طوابق بسعة 75 سريرا، اذ سيكون مستشفى تعليميا يضم جميع التخصصات الطبية وصالة خاصة للعمليات الجراحية ليحدث طفرة نوعية في تقديم الخدمات الصحية”.