نزالات ناشئة العرب في بغداد وهدفنا النجاح في بطولتي العالم وآسيا

امين سر اتحاد الملاكمة.. علي عبد الزهرة:

بغداد ـ فلاح الناصر:

اعلن امين سر الاتحاد المركزي للملاكمة، علي عبد الزهرة، ان اتحاده يتطلع بثقة لتسجيل نجاحات في البطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم لفئة المتقدمين التي ستقام في روسيا الشهر المقبل، وبطولة آسيا لفئة الناشئين المقررة ان تقام في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

واضاف: المنتخب الوطني للمتقدمين الذي يقوده المدربان طارق الحلو وصادق علي، سيشارك في نزالات العالم التي تضيفها روسيا وسيرأس وفدنا رئيس اتحاد اللعبة، علي تكليف، حيث نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع دول العالم بما يصب في صالح تقدم القفازات العراقية، سيشارك منتخبنا بـ 3 ملاكمين، احدهم البطل كرار كاظم سهر، الذي نعول عليه وعلى رفاقه في تسجيل افضل الإنجازات خارجيا.

وقال: المنتخب الوطني لفئة المتقدمين يؤدي تدريباته المنتظمة في بغداد، ومن المقرر ان يتم تكثيف تحضيراته لبطولة العالم بمعسكر تدريبي داخلي، وكان المفترض ان نضيف المنتخب السوري في بغداد لاجراء نزالات ودية قبل بطولة العالم، لكن الاخير اعتذر بسبب ظروف خاصة.

وبشأن منتخب الناشئين، فأنه سيشارك في بطولة آسيا المقبلة، بطموح التفوق وتحقيق الأوسمة، فقد افرزت بطولة أندية العراق الأخيرة لفئة الناشئين التي اقيمت في حلبة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة في المدينة الشبابية، بمشاركة 186 ملاكما يمثلون 46 ناديا من شتى المحافظات، افرزت خامات متميزة، وسيتم تشكيل منتخب لفئة الناشئين مواليد 2003/2004 للمشاركة في نزالات القارة، ولا بد من تقديم الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة/ دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات قسم المركز الوطني لما يقدمونه من دعم لتعزيز عمل اتحاد اللعبة المركزي، حيث تقام البطولات بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الوزارة والدائرة والقسم بشكل مثالي جدا.

واوضح ان منتخب الناشئين يشرف على اعداده المدرب الأربيجاني المحترف، جافيد إبراهيم، ويضم الملاك التدريبي المؤلف من الدكتور رافد خليل ومحمد عبد الزهرة وسراقة صبيح ورسول جبر وأنور جاسم.

وقال ان الاتحاد المركزي، سيعمل بقائمة جديدة تقويمية تتضمن 350 نقطة تخص الملاكات التدريبية العاملة في المنتخبات الوطنية، وسيتم في ضوء هذه القائمة، استمرار المدرب او ابعاده بما يتناسب والشروط والآليات الخاصة التي يراها الاتحاد ولجانه الفنية تصب في صالح تطوير اللعبة.

عبد الزهرة، قال ان مشاركة منتخب الأشبال في اول بطولة تقام على صعيد القارة الاسيوية واحتضنهتا الكويت، وشارك العراق بـ 7 لاعبين شهدت تعرض اللاعبين إلى ظلم تحكيمي واضح، حيث لم يشمل الظلم لاعبي العراق، بل امتد لبقية دور العرب المشاركين، منوها إلى ان حصيلة العراق كانت الفوز بوسام فضي واحد عن طريق الملاكم احمد علي قاسم في البطولة التي هيمن عليها لاعبي اوزبكستان الذين اشتركوا بـ 14 لاعباً حصلوا على 14 وسامأً منها 12 ذهب.

امين سر اتحاد الملاكمة، وهو عضو اتحاد اللعبة العربي، اكد انه اجتمع مؤخراً برئيس الاتحاد العربي للملاكمة، القطري، يوسف الكاظم، وتم استحصال الموافقات الأولية على تضييف العراق للبطولة العربية للناشئين في بغداد حيث سيتم اصدار القرار رسميا شهر أيلول المقبل، في حين من المقرر ان تضيف الكويت شهر تشرين الأول او الثاني المقبلين بطولة الأندية العربية بالملاكمة للمتقدمين، مبينا ان العراق يتطلع إلى تضييف اجتماع الاتحاد العربي المقبل في بغداد واستعادة امجاد رياضة الفن النبيل التي يعد العراق مؤسسها عربيا، فقد تقلد الراحل غازي عبد الصمد منصب أول رئيس للاتحاد العربي بالملاكمة.

وبشأن مشاركة حكام في البطولات الخارجية، اشار إلى ان الاتحاد يتطلع إلى تعزيز حضور التحكيم العراقي في المحافل الخارجية، لكن الدعوات طالما تكون مختصرة، فيما اشاد بمشاركة الحكم جاسم جواد في بطولة آسيا الاولى لفئة الاشبال بالكويت وقيادته الناجحة لنحو 14 نزالاً.