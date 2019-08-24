شركة نفط الوسط يتطلع للنجاح في دوري الصالات

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريق شركة نفط الوسط حضوره ضمن دوري العراق للشركات بكرة القدم للصالات لعام 2019، حيث يلعب ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه، شركة الحفر وشركة وزارة التجارة وشركة مصافي الوسط، يتلقى الفريق الدعم من مدير الشركة، جلال احمد محمود، الذي يتابع كل صغير وكبيرة ويعمل على حث اللاعبين وملاكهم التدريبي على التفوق في المباريات، في حين تشرف على الفريق لجنة فنية تتكون من غانم سهر رئيسا وأيمن خليل نائبا وعضوية: علي صبيح، سامر راشد، فلاح خميس، محمود كاظم، سلوان سعد.

وقال مدير فريق شركة نفط الوسط، غانم سهر، ان الفريق يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة العام الحالي لدوري العراق للشركات بكرة الصالات الجارية احداثها في قاعة نادي الشباب الرياضي، معربا عن أمله في تاكيد جدارة الفريق باشراف ملاكه التدريبي المؤلف من، عبد الرزاق أبو الهيل، ومساعديه، احمد عبد الله ومثنى كاظم ومدرب حراس المرمى عدنان خليل.

واشار إلى ان الفريق تعادل في مباراته الأخيرة امام شركة الحفر بثلاثة أهداف لكل منهما، مبينا ان أهداف فريقه حملت تواقع اللاعبان، محمد جاسم “هدفين” وحيدر كريم، منوها إلى ان الفريق ينتظر مباراة مهمة جداً امام فريق وزارة التجارة.

واضاف ان تشكيلة فريق شركة نفط الوسط تضم اللاعبون : محمد إسماعيل وحيدر كريم ورضوان احمد وعبد اللطيف مشتاق ومحمود بطي وإسلام علي ومحمد جاسم وحسين عبد علي ونور جواد وليث محمد، ولاعبا المنتخب الوطني محب الدين جمعة وسجاد حميد.