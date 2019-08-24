البيشمركة أولاً في فئة الشباب.. والاتصالات يحقق لقب الناشئين

ضيفها نادي خان زاد التخصصي في أربيل

بغداد ـ رافد البدري*

بمشاركة اكثر من 132 لاعب ولاعبة يمثلون 26 نادياً اختتمت يوم امس الاول بطولة العراق بالشطرنج للشباب والشابات دون 20 عاماً والتي احتضنتها قاعة نادي خان زاد التخصصي بالشطرنج في محافظة اربيل ، وتحدث رئيس الاتحاد العراقي للعبة ظافر عبد الامير قائلاً: البطولة كانت عبارة عن كرنفال متميز نظمه نادي خان زاد التخصصي والذي قدم من خلاله كافة التسهيلات اللازمة لانجاح البطولة، وبدوري ونيابةً عن جميع اعضاء الاتحاد العراقي للعبة اقدم شكري وتقديري الى رئيس النادي الدكتور دلزاد حمه صالح رئيس نادي خان زاد والاخوة الاعضاء في هذا النادي العريق على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة للبطولات التي اقيمت على قاعات النادي طيلة ايامها.

وتوج اللاعب معزز ظاهر حبيب بلقب بطولة العراق للشباب دون 20 عاماً والذي شارك فيها 41 لاعباً يمثلون نخبة لاعبي العراق ، وتمكن ظاهر من جمع (7.5) نقطة من خلال خوضه 9 جولات متفوقاً على جميع اللاعبين المشاركين، وحل اللاعب ربيع صباح نوري ثانياً برصيد (6.5) نقطة، فيما احرز اللاعب نوري صباح نوري المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط (6.5) ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاولات،

وتمكنت اللاعبة يمامة عاصف عبد الله بطلة العراق للعام الماضي من خطف لقب بطلة العراق للشابات دون 20 عاماً، بعد ان تفوقت على اللاعبات اللواتي شاركن في البطولة وعددهن 23 لاعبة، حيث جمعت (7.5) نقطة من 9 جولات خاضتها في البطولة، وحلت اللاعبة وداد صباح نوري بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما جاءت اللاعبة روزيا فخر الدين بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

كما، فاز اللاعب احمد جزا جمال صاحب فضية العرب بلقب بطولة العراق للشباب دون 18 عام، بعد ان تمكن من جمع 7 نقاط من 9 جولات خاضها، وحصل اللاعب امير ظافر عبد الامير على المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وحل ريباز ناصر ثالثاً برصيد (5.5) نقطة.

فيما احرزت اللاعبة رويدة سعد محسن لقب بطولة العراق للشابات دون 18 عام، بعد ان تمكنت من جمع (7.5) نقطة من خلال خوضها 9 جولات، وحلت اللاعبة يار بياد عبد القادر بالمركز الثاني برصيد (5.5) نقطة، وحصلت اللاعبة نور الهدى حسين علي على المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وكعادته متالقاً دائماً وصاحب الريادة في اللعبة، فقد تمكن اللاعب الواعد زيد علاء جاسب من التتويج بطلاً للعراق لفئة الناشئين دون 16 عاماً برصيد (6.5) نقطة من خوضه 9 جولات، وجاء اللاعب مصطفى كمال بالمركز الثاني جامعاً 6 نقاط، فيما حل اللاعب بولا ازاد ثالثاً برصيد 5 نقاط.

ونالت اللاعبة نهاد صباح نوري لقب بطولة العراق للناشئين دون 16 عاماً، بعد ان تمكنت من جمع (6.5) نقطة، فيما احرزت اللاعبة لانا هاوار خليل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحلت اللاعبة الصغيرة والمتميزة نور الزهراء ظافر بالمركز الثالث برصيد (4.5) نقطة، حيث تمكنت من المنافسة على اللقب برغم صغرعمرها الذي لايتجاوز 10 سنوات.

واحرز نادي البيشمركة بلقب بطولة العراق للشباب دون 20 عاماً، والتي شاركت فيها 8 اندية تمثل البيشمركة وخان زاد للذكور والاتصالات والسنية ونادي خان زاد للاناث ونادي هيرش والفرات ونادي اليقظة ، وجرت البطولة وفق نظام السويسري من 5 جولات.

واشرف على البطولة الحكم الدولي اسعد اسماعيل توفيق كحكم رئيسي، وحكم عام البطولة الدولي سعد محسن الكناني، اضافةً الى 6 حكام اشرفوا على الطاولات وهم كل من: الدولي حسين كاظم والحكام الوطنيين حسين علي حسين ومصطفى جواد كاظم وسرمد برواري، اضافةً الى الحكمتين الوطنيتين فرميسك وريا ودلباك علي،

وجرت على هامش البطولة الدورة التحكيمية التي اقامها اتحاد اللعبة للمدة من 19-21/8 وبمشاركة 12 حكماً، حيث تحدث الحكم الدولي سعد محسن الكناني عن فقرات الدورة قائلاً، تضمنت الدورة التحكيمية التي اقامها الاتحاد العراقي للعبة عدة فقرات منها دراسة مستفيضة لبرنامج سويس مانجر التي تعتمد عليه اغلب البطولات الدولية والتعديلات الاخيرة التي طرات على قوانين الاتحاد الدولي وحاضر فيها الحكمين الدوليين اسعد اسماعيل توفيق وضمير جبار موسى،

الكناني اضاف ان 25 مدرباً محلياً شاركوا في الدورة التدريبية التي اقيمت على هامش البطولة ايضاً، وتضمنت دراسة احدث الطرق التدريبية وحاضر فيها رئيس لجنة المدربين في الاتحاد العراقي للشطرنج المدرب حيدر عبد الغني، كما شارك في القاء المحاضرات المدرب المغربي رشيد حفاظ والسوري بشار عبد الحميد مصطفى، اضافةً الى المدرب العراقي غسان محمد علي وبطل العراق السابق حسين علي حسين.

موضحاً انه تم تكريم اللاعبة رتاج سعد محسن من قبل الاتحاد العراقي للعبة باعتبارها افضل واصغر لاعبة في البطولة، كما نالت تكريم نادي خان زاد التخصصي، حيث اشاد جميع المشاركين والقائمين على اللعبة بالامكانيات المتميزة التي تمتلكها هذه اللاعبة بالرغم من صغر عمرها حيث ينتظرها مستقبل زاهر في مجال لعبة الذكاء.