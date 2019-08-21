الهواتف الذكية تقلل إبداعك

الصباح الجديد – وكالات:

أثبتت دراسة أجراها فريق من العلماء أن استعمال الهواتف المحمولة في أثناء فترة الاستراحة يزيد من احتمال الإصابة بمشكلات الدماغ، ويؤثر سلبا على الإبداع وتقديم الأفكار الجديدة.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تجربة أجراها علماء بريطانيون على 404 طلاب والتي تتلخص بحل الألغاز باستعمال كل من الهاتف المحمول والكومبيوتر والورقة. كما طلب منهم التوجه إلى متجر في أثناء فترة الاستراحة وشراء ثلاث بضائع ثم تبرير اختيارهم لها.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة “بيهيفيورال اديكشينز” العلمية أن الطلاب الذين استعملوا الهاتف المحمول احتاجوا لوقت أكبر بنسبة 19% من غيرهم لإنهاء الاختبارات والقيام بالتبضع فضلا عن أن نتائج اختباراتهم كانت أسوأ من غيرهم بنسبة 22%.

وأشارت الأستاذة في الإدارة والأعمال في كلية روتجرز للأعمال في ولاية نيوجيرسي الأميركية تيري كورزبرج “أن الاعتماد على الهواتف الذكية يقلل من التركيز على العالم المحيط.”

وأضافت بقولها “التحقق من الرسائل، أوالاتصال بالأشخاص، أو البحث عن المعلومات باستعمال الهواتف المحمولة يشتت التركيز، لذا يفضل استعمال أجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب الشخصية.”