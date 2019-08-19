الزوراء يفوز على هورسيد ويلاقي اتحاد طنجة المغربي.. غداً

حكيم شاكر يعد الجمهور بمستوى أفضل في بطولة الاندية العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق الزوراء لكرة القدم، أول أمس، الفوز على فريق هورسيد الصومالي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، لحساب الجولة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لبطولة الاندية العربية.وسجل هدفي الفوز لفريق الزوراء اللاعبان علاء عباس في الدقيقة 62، وعبد الله عبد الامير في الدقيقة 74.وبهذا الفوز حصل فريق الزوراء على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم ايضا اندية اتحاد طنجة المغربي والرفاع البحريني.

وسيلعب الزوراء مباراته الثانية في الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الاربعاء الموافق 21 آب الجاري، امام فريق اتحاد طنجة المغربي، في حين يختتم مبارياته ضمن المجموعة الاولى بملاقاة فريق الرفاع الغربي البحريني في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 24 من هذا الشهر.

وعبر المدير الفني لفريق الزوراء لكرة القدم حكيم شاكر، عن سعادته بعد تحقيق الانتصار على حساب هورسيد الصومالي في بطولة الاندية العربية لكرة القدم.

وقال شاكر انه «برغم الظروف الصعبة للإعداد، لكنني اعد جمهور الامة الزورائية بتقديم مستوى أفضل ابتداء من المباراة الثانية أمام اتحاد طنجة».وأشاد شاكر «بالعناصر الجديدة التي قدمت الإضافة اللازمة في أول مبارياتها بقميص الزوراء».من جانبه، قال اللاعب نجم شوان ان «المعروف عن الزوراء اللعب بالروح الجماعية»، متمنيا «تقديم الأفضل والعودة للعراق مظفرين ببطاقة التأهل للدور 32».

يشار الى ان فريق الزوراء نجح يوم امس بالفوز على فريق هورسيد الصومالي بهدفين من دون مقابل، في مستهل مشواره بدوري المجموعات لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ووجه مدرب الزوراء حكيم شاكر عتابا للاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدا أن فريقه لا يستحق التواجد في الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، إذ كان من المفروض أن يدخل القرعة بشكل مباشر، على حد قوله.

وبيّن: «الزوراء بطل الدوري في الموسم قبل الماضي وبطل الكأس في الموسم المنتهي مؤخرا ولنا عتب على الاتحاد العربي الذي أشركنا في الدور التمهيدي وهذا فيه ظلم كبير لفريقنا». وأوضح أن رحلة الفريق استمرت 26 ساعة بين بغداد ودبي والدار البيضاء، مختتما: «هذا الجانب يتحمله الاتحاد العربي أيضا، مع ذلك الزوراء سيكون مرشحا لعبور الدور التمهيدي».

من جانبه، قال مدرب حراس مرمى الزوراء، عامر عبد الوهاب، هناك تنافس كبير على مستوى الحراس، فلدينا حارس مرمى المنتخب جلال حسن والذي يمثل ثقلًا حقيقيًا في الفريق لما يمتلكه من مواصفات وخبرة مميزة، بالإضافة إلى انضمام الحارس فهد طالب قادما من القوة الجوية وهو بخبرة عالية والتحاق الحارس أحمد ثمين وهو مشروع حارس مميز، وبالتالي مركز حراسة المرمى ممتاز والزوراء بوضع جيد بعد استقطاب حراس مميزين.