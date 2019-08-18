سلطات جبل طارق ترفض طلبا اميركيا باحتجاز الناقلة الإيرانية‎ غريس1

لأنها ملزمة بقوانين الاتحاد الاوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات:

رفضت سلطات جبل طارق امس الأحد، طلبًا من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية “غريس 1″، قائلة إنّها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي .

أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية، الناقلة في جبل طارق في تموز/ يوليو، للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وقالت حكومة جبل طارق، في بيان: إنّ عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

وأضافت، أنّ نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقًا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة .