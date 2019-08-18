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سلطات جبل طارق ترفض طلبا اميركيا باحتجاز الناقلة الإيرانية‎ غريس1

شؤون عراقية
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لأنها ملزمة بقوانين الاتحاد الاوروبي

الصباح الجديد ـ وكالات:
رفضت سلطات جبل طارق امس الأحد، طلبًا من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية “غريس 1″، قائلة إنّها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي .
أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.
واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية، الناقلة في جبل طارق في تموز/ يوليو، للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت حكومة جبل طارق، في بيان: إنّ عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .
وأضافت، أنّ نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقًا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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