الملف الأمني

مجهولون ينفّذون هجوماً في بوب الشام شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة في طريق زراعي شرقي ديالى

اعتقال 20 عنصراً من داعش في أيسر الموصل * ضبط كدس كبير للعتاد يضم صواريخ شرقي الفلوجة

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس الاحد بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بوب الشام شمالي بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اطلقوا، مساء يوم امس النار من اسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدني قرب منزله في منطقة بوب الشام، شمالي بغداد، مما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة” ، لافتا الى أن “قوة امنية قامت بنقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجناة”.

ديالى – انفجار عبوة

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى امس الاحد، بأن سائق مركبة اصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة في طريق زراعي شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة موضوعة في طريق زراعي في اطراف قرية بهار تازه، (95 كم شمال شرقي بعقوبة)، انفجرت، صباح يوم امس على مركبة لحظة مرورها بالقرب منها، ما اسفر عن اصابة السائق بجروح متوسطة” ، مضيفا أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – انفجار قنبلتين صوتيتين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد بأن مجهولين استهدفا “كافتيريا” بقنبلتين صوتيتين وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر إن “قنبلتين صوتيتين وضعها مجهولون على الارض أمام كافتيريا في شارع القدس، وسط كركوك، انفجرتا، مساء يوم امس الاول ، موضحا أن “الانفجار لم يسفر عن حدوث اصابات بشرية في الكافتيريا المزدحمة بالزبائن” ، مضيفا أن “الشرطة طوقت موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا من اصحاب الكافتيريا، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.

بابل – تحرير مختطفة

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاحد بتحرير طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بعد ساعات قليلة من اختطافها واعتقال المنفذ وسط مدينة الحلة.

ولفت المصدر الى ان قوة من قسم مكافحة اجرام شرطة محافظة بابل بالتعاون مع مديرية الامن الوطني تمكنت من تحرير طفلة يبلغ عمرها 11 عاما بعد ساعات من اختطافها واعتقال خاطفها وسط مدينة الحلة ، مشيرا الى ان القوة اقتادت المتهم الى مركز احتجاز امني للتحقيق معه تمهيدا لعرضه على السلطة القضائية.

الانبار – ضبط عتاد

اعلن مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الاحد عن ضبط كدس كبير للعتاد يضم صواريخ جنوب شرقي الفلوجة.

وقال المصدر ان رجال الاستخبارات في قيادة عمليات شرق الانبار وبالتعاون مع استخبارات الفرقة 14 وعلى وفق معلومات دقيقة تمكنوا من الاستيلاء على كدس كبير للعتاد كان مخبأ في منطقة النعيمية جنوب شرقي الفلوجة بالانبار بغية استخدامه لاستهداف المدنيين والقوات الامنية”.

وأضاف البيان أن ” المخبأ ضبط بداخله 35 مسطرة تفجير، 32 صاروخ قاذفة RBG7، 18عبوة ناسفة مختلفة الاحجام، 11 قنبرة هاون عيار 82 ملم، 11 وسيلة تفجير ضد رفع العبوات، 7 كيس نترات الامونيا، 6 صواريخ جهنم، 2 كيس مواد متفجرة، 1 حزام ناسف”، مبيناً ” نقلت المواد لمعالجتها والتعامل معها من قبل الجهات المختصة”.

الديوانية – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة الديوانية امس الاحد ان مفارز امنية تواصل حملاتها المستمرة لمتابعة تنفيذ عمليات دهم واوامر القاء القبض وبحثها عن المطلوبين .

واضاف المصدر ان مفارز مركز الشامية وغماس وعفك والشافعية والدغارة نفذت ممارسة امنية واسعة شملت عدة مناطق في عموم المحافظة اسفرت عن القبض على عدد من المتهمين ، فيما القت دوريات مركزي السنية والحمزة القبض على 5 متهمين وبجرائم النصب والاحتيال ، لافتا الى ان مفارز مركز الاصلاح وقسم الاسرة وقسم الاحداث ومكتب مكافحة الارهاب في الشامية تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة البعض منها كان قضايا جنائية تتعلق بالسرقة.

نينوى – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في وزارة الداخلية امس الاحد عن اعتقال 20 عنصرا من “داعش” بينهم قيادي في ايسر الموصل.

وقال المصدر الامني إن “شرطة نينوى قامت بحملة تفتيش وتنفيذ اوامر قبض على وفق معلومات استخباراتية واسفرت الحملة عن القاء القبض على 20 عنصرا من عصابات داعش مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم اوامر قبض على وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب أحدهم كان قيادي في عصابات داعش الأجرامية” ، مضيفا انه القي القبض عليهم في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.